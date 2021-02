Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","shortLead":"Az oltóanyagot Dél-Koreában és Indiában gyártják majd.","id":"20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce043c-49dd-4926-8b78-75657140ab0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_A_WHO_jovahagyta_az_AstraZeneca_vakcinajat","timestamp":"2021. február. 15. 19:03","title":"A WHO jóváhagyta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Wall Street Journal szerint a Facebook és az Apple sosem túl jó viszonyát Tim Cook egy interjúja mérgezte meg végképp, ami után Mark Zuckerberg izomból szállt volna bele a cupertinói cégbe.","shortLead":"A The Wall Street Journal szerint a Facebook és az Apple sosem túl jó viszonyát Tim Cook egy interjúja mérgezte meg...","id":"20210215_mark_zuckerberg_tim_cook_facebook_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba615317-67b1-4be4-9171-6b2346bb0b51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_mark_zuckerberg_tim_cook_facebook_apple","timestamp":"2021. február. 15. 18:03","title":"Annyira megharagudott Mark Zuckerberg Tim Cookra, hogy ártani akart az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket a gazdaság újraindításáról nem jelentett be. A beszéd tartalmát nézve nem is lehet évértékelőnek nevezni, az elmúlt két hónapról adott egy képet. ","shortLead":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket...","id":"20210215_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af6fc3f-0e9c-4426-b80f-7526e5db3a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Orban","timestamp":"2021. február. 15. 11:18","title":"Orbán a Parlamentben: A konzultáció után fokozatosan ki fogjuk vezetni a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél jobban megközelítsék a bálnákat, az egyik legveszélyeztetettebb bálnafaj fiatal példánya pusztult el, mert elgázolhatta egy hajó.","shortLead":"Hiába tiltja az Egyesült Államokban szövetségi szintű jogszabály az embereknek, hogy bármiféle eszközzel 460 méternél...","id":"20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f169caea-6c65-4c5c-884c-c01cab1686a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a87a52-9b51-4093-932c-0d4c9d0b06f0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Nagyon_ritka_balnaborjut_gazolt_halalra_egy_hajo_Florida_partjainal","timestamp":"2021. február. 14. 14:35","title":"Nagyon ritka, pár hónapos bálnaborjút gázolt halálra egy hajó Florida partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte el. Az év végi szerződésállomány viszont magasabb volt, mint egy évvel korábban. 2020 egészében az építőipari termelés 9 százalékkal esett vissza.

","shortLead":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte...","id":"20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddd52da-7225-4815-8295-24b16af98dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","timestamp":"2021. február. 15. 09:30","title":"Az építőipar pocsék évet zárt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti szorosabb integráció, a közös megértés előmozdításához.","shortLead":"A díjat olyan emberek, illetve szervezetek kaphatják meg, akik hozzájárultak a polgárok és a tagállamok közötti...","id":"20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaff8cc-866f-4924-88d2-35b5c17feb77","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Ivanyi_Gabor_Baritz_Laura_Europai_Polgar_dij","timestamp":"2021. február. 15. 21:41","title":"Iványi Gábor egyesülete és Baritz Laura Európai Polgár díjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.","id":"20210216_Erkezik_a_melegfront_veget_er_a_napos_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56daefdb-96b8-4ce6-8ca4-baf1fe86206e","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Erkezik_a_melegfront_veget_er_a_napos_ido","timestamp":"2021. február. 16. 07:31","title":"Érkezik a melegfront, véget ér a napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő a világszépe. A londoni eseményt felidéző filmből kiderül, hogy komoly erőfeszítés kellett ahhoz, ha a férfiak uralta társadalomban a nők ki akartak törni másodlagos szerepükből.","shortLead":"Egyszerre lett nőjogi és etnikai kérdés az 1970-es Miss World versenyből, miután először lett színes bőrű nő...","id":"20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7452b25b-a8fc-41f1-8b0b-96d85114c9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930e9223-91d5-46ea-a003-98b4f9a4061a","keywords":null,"link":"/360/20210214_A_borszin_szerepe_a_szepsegversenyeken","timestamp":"2021. február. 14. 16:00","title":"Ötven éve váltak emberi jogi üggyé a szépségversenyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]