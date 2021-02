Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott. A hatodik ellenőrzött járművezető eltiltás hatálya alatt közlekedett egy kisteherautóval.","shortLead":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott...","id":"20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca286bcd-a549-46ea-a73a-8514778d22be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","timestamp":"2021. február. 14. 11:28","title":"Nemcsak ittas volt, de jogsival sem rendelkezett egy 19 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alkalmazottai és űrhajósai egészségéhez szeretne hozzájárulni a NASA azzal, hogy kísérleti projektbe kezd az immár Google-tulajdonban lévő Fitbittel.","shortLead":"Alkalmazottai és űrhajósai egészségéhez szeretne hozzájárulni a NASA azzal, hogy kísérleti projektbe kezd az immár...","id":"20210216_fitbit_eszkozok_nasa_alkalmazottak_egeszsegugyi_parameterek_merese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eafb9ae5-22a8-4073-a0ad-91a4b556a0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9d3ce3-663e-4fed-8fc2-fec070e3775e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_fitbit_eszkozok_nasa_alkalmazottak_egeszsegugyi_parameterek_merese","timestamp":"2021. február. 16. 10:03","title":"A Fitbitet hívja segítségül a NASA a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88","c_author":"Hadházy Ákos","category":"360","description":"Nem a krumpliért megvásárolható embereket kell felelőssé tenni, hanem neki kell látni a munkának: aktivistákat kell toborozni több ezer magyar településen, akik kampányolnak majd és a választásokat ellenőrzik. Ez az egyesült ellenzék legfontosabb feladata most, írja Hadházy Ákos. Vélemény. ","shortLead":"Nem a krumpliért megvásárolható embereket kell felelőssé tenni, hanem neki kell látni a munkának: aktivistákat kell...","id":"20210215_Hadhazy_Akos_Krumpli_es_piskota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6202fd42-a6a1-42ac-9f4b-0f94811c1d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bdb922-6f19-4824-b876-29f85aef2d20","keywords":null,"link":"/360/20210215_Hadhazy_Akos_Krumpli_es_piskota","timestamp":"2021. február. 15. 13:00","title":"Hadházy Ákos: Krumpli és piskóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","shortLead":"A szolgáltatáson a csatorna korábbi adásai nézhetők vissza.","id":"20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9e18cf-1113-4132-9091-5fd2fda17cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20210215_tv2_play_streamingszolgaltatas","timestamp":"2021. február. 15. 05:49","title":"Elindult a TV2 saját streamingszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","shortLead":"A kemény tél sem tudta megállítani a Seattle-ben élő Fran Goldmant.","id":"20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649d2ede-a5d7-479b-b245-3f66dae09d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cf4ab2-e252-4f33-afec-db861f44befd","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Egy_90_eves_no_negy_kilometert_gyalogolt_a_30_centimeteres_hoban_hogy_megkapja_a_vakcinat","timestamp":"2021. február. 16. 07:59","title":"Egy 90 éves nő négy kilométert gyalogolt a 30 centiméteres hóban, hogy megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","shortLead":"Hétfőn nyitottak volna, az illetékes miniszter azonban vasárnap közbelépett.\r

","id":"20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41793c1-d29a-49eb-8f63-77203b99a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5a5a67-0f4e-4a23-9dcd-8f74e6bc76f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sipalyak_siszezon","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy zárva maradnak az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","shortLead":"A Fidesz szerint az ellenzéki kerületvezetők nem dönthetik el, hogy a lakosok milyen oltóanyagot kapjanak.","id":"20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e66bc660-0c2c-4b79-badb-359ea782e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4e27d1-97ec-498f-877c-10bca9c0b1df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_DK_polgarmester_vakcina_oltas","timestamp":"2021. február. 14. 15:35","title":"Káslerhez fordultak a DK-s polgármesterek, hogy kerületeikben csak az unió által jóváhagyott vakcinával oltsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","shortLead":"Az áldozat tapasztalt búvár volt, a világ több részén is merült már az elmúlt években.","id":"20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56fbdae0-6c7a-41f7-a370-583da483a5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cee97b0-07cf-426a-8651-5cc21b94f530","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_fulladas_banyato_buvar_apc","timestamp":"2021. február. 15. 17:02","title":"Megfulladt a jég alatt egy búvár az apci bányatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]