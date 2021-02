Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","id":"20210223_alapkamat_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4c7f06-0d5d-43e4-9101-9a4a51fa526c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_alapkamat_jegybank","timestamp":"2021. február. 23. 14:17","title":"Most sem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül kínos pillanatokat éltek meg azok az iskolaszéki tagok, akik abban a hitben voltak, hogy az online tanácskozásukat csak ők látják, illetve hallják. Nem így volt.","shortLead":"Rendkívül kínos pillanatokat éltek meg azok az iskolaszéki tagok, akik abban a hitben voltak, hogy az online...","id":"20210223_iskolaszek_lemondas_szulok_zoom_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2846d1-c8c9-4f9c-950a-c9d7f2c6751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c928eb6a-ecda-4897-9e35-2d7dbcd03bc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_iskolaszek_lemondas_szulok_zoom_videochat","timestamp":"2021. február. 23. 08:03","title":"Lemondott egy kaliforniai iskola összes tanácsosa, miután rájöttek, hogy élő adásban szapulták a szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szeszes italokon nem a tényleges alkoholtartalmat jelölték. Két kereskedelmi üzletláncot is megbírságoltak nyomonkövetési hiányosságok miatt.","shortLead":"A szeszes italokon nem a tényleges alkoholtartalmat jelölték. Két kereskedelmi üzletláncot is megbírságoltak...","id":"20210223_barackpalinka_nebih_szupermenta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab23312-7c67-4ced-8922-1c3ec0a6c7cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_barackpalinka_nebih_szupermenta","timestamp":"2021. február. 23. 10:55","title":"Barackpálinkákat vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is jól járjon, az ellenzéknek viszont nem osztanak lapot a projektben.","shortLead":"Nem sikerült kilúgozni Veszprém 2023 Európa kulturális fővárosa pályázatát, de a kabinet úgy intézte, hogy az egyház is...","id":"202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a545ad38-b374-4623-8b09-fc5b8cfafe5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f402c7-beb0-4a8f-886e-86afcbe025c5","keywords":null,"link":"/360/202107__ekfelokeszulet__egyhazi_nyomulas__digitalis_muzeum__varjatek","timestamp":"2021. február. 22. 07:00","title":"Mintha nem is fideszes lenne Veszprém EKF-koncepciója, a kivitelezése annál inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni a Fideszt? Vélemény. ","shortLead":"Háborús retorika, politikai elitellenes uszítás, személyi kultusz? Tényleg a saját játékában akarják megverni...","id":"20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce436d22-4650-45c9-98dd-9892faef7709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc73f096-f0df-4b34-90ac-f9066bd47ee8","keywords":null,"link":"/360/20210221_A_Momentum_mostanra_vesztette_el_mindazt_ami_valaha_vonzova_tette","timestamp":"2021. február. 22. 13:00","title":"Nagy Iván László: A Momentum mostanra vesztette el mindazt, ami valaha vonzóvá tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","id":"20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c1ed39-8e75-4a04-90c2-5e3000776a3e","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Minden ötödik gyerek szorong és boldogtalan a vírushelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolgálati autó kameráján figyelték a rendőröket a pécsi központban, így látták, ahogy hajléktalanokat vernek.","shortLead":"A szolgálati autó kameráján figyelték a rendőröket a pécsi központban, így látták, ahogy hajléktalanokat vernek.","id":"20210223_rendor_hajlektalan_veres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f92d2e-25f9-4feb-a507-cfc31ea3e6af","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_rendor_hajlektalan_veres","timestamp":"2021. február. 23. 06:59","title":"Hajléktalanokat verő rendőröket vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja, hogy az arab fiatalok érdeklődését a tudományok felé terelje.","shortLead":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]