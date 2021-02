Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket a társadalom által elvárt kép szerint. Ugyanakkor a ruhák lehetőséget adnak az önkifejezésre, hogy megmutassuk, kik vagyunk valójában. A világ legtöbb részén még most is egymás mellett jelenik meg ez a két szerep. Hogyan látják ezt a kérdéskört neves feministák?","shortLead":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket...","id":"20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d1b2d-20e5-4d8d-8f09-89324e4717a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","timestamp":"2021. február. 21. 19:24","title":"Miért akarok mindig új ruhát venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","shortLead":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","id":"20210222_radioaktiv_hal_fukusima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b908dbbb-150a-40ac-b33f-e2e9309a86b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_radioaktiv_hal_fukusima","timestamp":"2021. február. 22. 19:55","title":"Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","shortLead":"\"Jó napot kívánok, hát itt mi történt?\" – mondja a Forma–1 volt kommentátora. ","id":"20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbeb6691-1ea6-44d4-b2ee-e39984d3420e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f7cf6f9-551a-4d65-9e23-b18d54ef8408","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Palik_Laszlo_magyar_Kozut","timestamp":"2021. február. 22. 16:50","title":"Palik Lászlóval ütnek igazán nagyot a Magyar Közút videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","shortLead":"Másodszor is feltette a kérdést Bangóné Borbély Ildikó. Ezúttal választ is kapott a jegybankelnöktől.\r

","id":"20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafcea69-f5ca-408c-932e-a0fd8bae746f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210222_matolcsy_gyorgy_mnb_bangone_borbely_ildiko_irasbeli_kerdes_hitel_varga_judit","timestamp":"2021. február. 22. 16:46","title":"Nem vizsgálja a jegybank Varga Juditék ingatlanhitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése. A segítségével szinte pillanatok alatt ellenőrizhető a felhasználó egészségügyi állapota.","shortLead":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése...","id":"20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbde681-7406-43db-8dd5-e8fd8439e897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","timestamp":"2021. február. 22. 12:03","title":"Egy perc alatt, az arcot vizsgálva állít fel diagnózist egy ígéretes orvosi alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43bb76d7-622c-4322-82c2-dee76b983c41","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy terrorizmus finanszírozásával vádolt oligarcha tulajdonában lévő olajvezetéket venne vissza állami tulajdonba az ukrán elnök. A vezetéken Magyarországra is érkezik dízelüzemanyagot. ","shortLead":"Egy terrorizmus finanszírozásával vádolt oligarcha tulajdonában lévő olajvezetéket venne vissza állami tulajdonba...","id":"20210221_Ukrajna_allamosit_egy_Magyarorszagra_tarto_olajvezeteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43bb76d7-622c-4322-82c2-dee76b983c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32cd8bb-2cb0-45c9-ade7-3e956f079f10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Ukrajna_allamosit_egy_Magyarorszagra_tarto_olajvezeteket","timestamp":"2021. február. 21. 12:25","title":"Államosítana egy Magyarországra tartó olajvezetéket Ukrajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","shortLead":"Időpontfoglalással és teszteléssel várják majd a gyógyfürdők a vendégeiket.","id":"20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43511e37-8962-4244-a0fd-0a4ad2f92482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f152c8d-2955-49cf-a607-659408c850a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210222_nyitas_fovaros_gyogyfurdo","timestamp":"2021. február. 22. 16:30","title":"Március közepén nyithatnak fővárosi gyógyfürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Apró, de érezhető változások jellemzik az emberek napi szóhasználatát akár már hónapokkal a szakítás előtt – állítják amerikai kutatók. ","shortLead":"Apró, de érezhető változások jellemzik az emberek napi szóhasználatát akár már hónapokkal a szakítás előtt – állítják...","id":"202107_szakitas_elotti_nyelvhasznalat_szobol_ert_azember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16e4b0d6-c53a-4205-8e77-c1e7bcf070a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9d84f3-4a3f-450f-99c7-cdb20ce49a06","keywords":null,"link":"/360/202107_szakitas_elotti_nyelvhasznalat_szobol_ert_azember","timestamp":"2021. február. 22. 14:00","title":"Már hónapokkal a szakítás előtt megváltozik az ember szóhasználata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]