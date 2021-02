Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna. Előtte azonban hozzájárult, hogy az EU újabb szankciókat kezdeményezzen Oroszországgal szemben, bár szerinte ennek semmi értelme.","shortLead":"Szijjártó Péter inkább a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szavazott, mint az új amerikai külügyminiszterrel tárgyalt...","id":"20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5887559-34fe-4393-b2b0-1683b10969a0","keywords":null,"link":"/eurologus/20210222_Szijjarto_kulugyminiszteri_tanacs_blinken","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Szijjártó inkább elment szavazni, mint az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már ma bíróság elé állíthatják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már...","id":"20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b44f95-75bd-4f34-b509-b79c97019637","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","timestamp":"2021. február. 23. 05:53","title":"Letartóztatták a Köpcös feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vizsgálni fogják a kéziratot, miután több szakértő is kételkedett az eredetiségében.","shortLead":"Vizsgálni fogják a kéziratot, miután több szakértő is kételkedett az eredetiségében.","id":"20210222_jozsef_attila_vers_arveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be33ff29-fc67-4fcc-b611-aa7073fd12d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c13c25-a375-46fa-b081-8e7aaf6aae2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_jozsef_attila_vers_arveres","timestamp":"2021. február. 22. 21:57","title":"Visszavonják az árverésről a nemrég felfedezett József Attila-verset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb pillanatához.

","shortLead":"A Süddeutsche Zeitung úgy ítéli meg, hogy a világ, de főként Európa most érkezett el a járvány legveszedelmesebb...","id":"20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e45b26-e703-4350-9912-7feb4b141af0","keywords":null,"link":"/360/20210224_Vezeto_nemet_lap_Veszelyzonaba_ert_a_jarvany","timestamp":"2021. február. 24. 07:19","title":"Vezető német lap: Veszélyzónába ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentő szerint Kriza Ákos temetésén ötvennél többen voltak, a miniszterelnök pedig nem viselt maszkot.","shortLead":"A feljelentő szerint Kriza Ákos temetésén ötvennél többen voltak, a miniszterelnök pedig nem viselt maszkot.","id":"20210223_orban_viktor_feljelentes_temetes_kriza_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf73d00-1d76-48e9-b765-9a64fb229c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3208d05b-e8a4-48be-ba52-67dabd9867dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_orban_viktor_feljelentes_temetes_kriza_akos","timestamp":"2021. február. 23. 18:37","title":"Feljelentették Orbánt a volt miskolci polgármester temetése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el. A kép azoknak a NASA-eszközöknek állít emléket, amelyek szintén elérték a Marsot.","shortLead":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el...","id":"20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05981e03-6bc9-450f-9d66-0e1af601a143","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","timestamp":"2021. február. 23. 10:48","title":"Csak most derült ki, hogy a Perseverance-nek “tetoválása” is van, nem akármit ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a9d1b-d91f-4d61-bc6e-da7f3e823096","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint akár egy héten belül dönthetnek a konkrét intézkedésekről.","shortLead":"Josep Borrell kül- és biztonságpolitikai főképviselő szerint akár egy héten belül dönthetnek a konkrét intézkedésekről.","id":"20210222_navalnij_eu_szankciok_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=232a9d1b-d91f-4d61-bc6e-da7f3e823096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e636aa13-cc5b-456b-9dd7-659136d4efbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_navalnij_eu_szankciok_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 22. 18:55","title":"Szankciókat vezet be az EU a Navalnij elítéléséért és bebörtönzéséért felelősökkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot. Így lezárulhat az a több mint fél éve tartó folyamat, amelyben a kormány egyeztetések nélkül játszott volna ki egy újabb üzletet.","shortLead":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot...","id":"202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fca797-43e9-4305-8a9a-9611e23e9b15","keywords":null,"link":"/360/202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","timestamp":"2021. február. 23. 13:00","title":"Nagy volt a kormányzati elán és a titkolózás, de mégsem szervezik ki a kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]