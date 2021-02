Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64b507c0-0b63-4169-9ce7-9e5d1cb9c2b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több száz hektáros területen becslések szerint nagyjából 50 ezer autó lehet.","shortLead":"A több száz hektáros területen becslések szerint nagyjából 50 ezer autó lehet.","id":"20210224_Tizezrevel_allnak_az_eladatlan_fiatal_hasznalt_autok_egy_brit_versenypalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64b507c0-0b63-4169-9ce7-9e5d1cb9c2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9411b1f0-8e8c-4560-b049-ddcd17220796","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Tizezrevel_allnak_az_eladatlan_fiatal_hasznalt_autok_egy_brit_versenypalyan","timestamp":"2021. február. 24. 15:39","title":"Tízezrével állnak az eladatlan használt autók egy brit versenypályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","shortLead":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","id":"20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ac4f-d403-4fd4-a32b-7ce6147fd74f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","timestamp":"2021. február. 23. 17:17","title":"Kiderült, mi okozta az orrfacsaró bűzt Budán a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki a járványügyi honlapra a fő információkat.","shortLead":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki...","id":"20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9850b45c-502c-4922-b894-53cc9393d519","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","timestamp":"2021. február. 24. 16:05","title":"Megírták a kormányzati tájékoztató honlapon, mit kell tudni a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Márciustól nem mehet ugyanahhoz az orvoshoz a beteg magán- és közellátásba. Kivételek vannak, a november közepe előtt megkezdett kezelésekre ez nem vonatkozik. ","shortLead":"Márciustól nem mehet ugyanahhoz az orvoshoz a beteg magán- és közellátásba. Kivételek vannak, a november közepe előtt...","id":"20210224_Hetfotol_komoly_valtozas_var_a_betegekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa0770-115c-4689-9d73-d476e1b37eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Hetfotol_komoly_valtozas_var_a_betegekre","timestamp":"2021. február. 24. 17:56","title":"Hétfőtől komoly dilemma elé kerülnek a magánellátásba is járó betegek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó Magda utolsó regényének adaptációja, és Tóth Barnabás Hofiról készülő játékfilmje is. ","shortLead":"Az NFI legutóbbi döntése nyomán támogatást kap Mundruczó Kornél és Wéber Kata következő közös filmje, valamint Szabó...","id":"20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde90cca-a0f6-4f3b-8423-c73ac47c1e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7360cf8d-1f40-48d1-a1ed-2e9f929d7389","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_A_Hofirol_keszulo_filmet_es_Mundruczoek_kovetkezo_dobasat_is_tamogatja_a_Filmintezet","timestamp":"2021. február. 23. 12:34","title":"A Hofiról készülő filmet és Mundruczóék következő dobását is támogatja a Filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be elsőre, hogy ezek elsősorban a fiataloknak szólnak, ám valójában akár nyugdíjasként is kihasználható mindkét lehetőség, ha teljesül néhány fontos feltétel.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be...","id":"20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3419dfaa-a0b6-45a9-9641-3ba76f2aeb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","timestamp":"2021. február. 24. 12:45","title":"Néhány esetben akár egy nyugdíjas is kaphat otthonfelújítási támogatást és hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cb71e4-3dca-4301-8da0-964f2c931fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó ejtőernyőjét nem véletlenül látták el egy különös mintázattal: egy titkos üzenetet rejtett, de annyira, hogy azt csak a hardcore űrrajongók tudták dekódolni.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó ejtőernyőjét nem véletlenül látták el egy különös mintázattal: egy titkos üzenetet rejtett, de...","id":"20210224_titkos_uzenet_perseverance_marsjaro_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09cb71e4-3dca-4301-8da0-964f2c931fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d07176-014c-4b4a-9000-306fe3619b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_titkos_uzenet_perseverance_marsjaro_nasa","timestamp":"2021. február. 24. 08:40","title":"Titkos üzenetet írtak a Perseverance ejtőernyőjére, és most már azt is tudni, mi volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak, Tiger Woods súlyos balesetet szenvedett. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Feleannyi vakcinát szállíthat az AstraZeneca az EU-nak, Tiger Woods súlyos balesetet szenvedett. A hvg360 reggeli...","id":"20210224_Radar360_A_haziorvosoknal_a_kinai_vakcina_beindult_a_szallasfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f076d7a-3d7c-459b-bc14-012f1b48d85f","keywords":null,"link":"/360/20210224_Radar360_A_haziorvosoknal_a_kinai_vakcina_beindult_a_szallasfoglalas","timestamp":"2021. február. 24. 07:48","title":"Radar360: A háziorvosoknál a kínai vakcina, beindult a szállásfoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]