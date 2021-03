Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8ca94a9-a624-42e0-af1f-cb524f5fe206","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A katalán fővárosban ezúttal nem a függetlenség vagy a pandémia, hanem egy dalnok elítélése miatt tüntettek, illetve randalíroztak. Pablo Hasél ügyében a szólásszabadság joga és a spanyol törvények ütköznek. ","shortLead":"A katalán fővárosban ezúttal nem a függetlenség vagy a pandémia, hanem egy dalnok elítélése miatt tüntettek, illetve...","id":"202108__katalan_rapper__muveszet_es_vandalizmus__duhos_fiatalok__terrorizalo_dalnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ca94a9-a624-42e0-af1f-cb524f5fe206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58c1a45-cb13-4511-809b-804ef771eacc","keywords":null,"link":"/360/202108__katalan_rapper__muveszet_es_vandalizmus__duhos_fiatalok__terrorizalo_dalnok","timestamp":"2021. március. 01. 13:00","title":"Terroristákat is dicsőítő rapper bebörtönzése borította lángba Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 6 ezer embert ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Több mint 6 ezer embert ápolnak kórházban, 581-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210302_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39813f8e-7264-404e-9d4f-ff12c93eb4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2021. március. 02. 08:57","title":"Egy nap alatt 130-an haltak bele a koronavírus-fertőzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c1d90f-2fb9-4d87-885d-a28c52b4652a","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"2018 húsvétján Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető elindult, hogy kétszáz kilométeres sétával tiltakozzon a kaukázusi országot kormányzó politikusok mesterkedései ellen. Néhány héttel később – és egy békés forradalom győzelemre vitele után – már ő volt hazája miniszterelnöke. A Nem vagyok egyedül című örmény-amerikai dokumentumfilm azt meséli el, Pasinján miként állította oldalára honfitársait. ","shortLead":"2018 húsvétján Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető elindult, hogy kétszáz kilométeres sétával tiltakozzon...","id":"20210301_Mire_megy_egy_maganyos_forradalmar_ha_melle_allnak_az_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91c1d90f-2fb9-4d87-885d-a28c52b4652a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38060af-bdea-4c0e-81b2-6ba8bf5a8ed7","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Mire_megy_egy_maganyos_forradalmar_ha_melle_allnak_az_emberek","timestamp":"2021. március. 01. 11:28","title":"Mire megy egy magányos forradalmár, ha mellé állnak az emberek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy államtitkári írásbeli válaszból derült ki.","shortLead":"Ez egy államtitkári írásbeli válaszból derült ki.","id":"20210302_nav_tb_tartozas_allamtitkar_irasbelivalasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc85730-e187-4e46-8fd1-6978a7698be5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_nav_tb_tartozas_allamtitkar_irasbelivalasz","timestamp":"2021. március. 02. 17:20","title":"A NAV akár el is engedheti a tb-tartozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia emlékműve. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A magyar kormányon múlhat az EU-s vakcinaútlevél, oltással hangolnak a Balaton Soundra, épülhet a Hableány-tragédia...","id":"20210302_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c30a9b3-261c-4690-bd27-6ab840e409cb","keywords":null,"link":"/360/20210302_Radar360","timestamp":"2021. március. 02. 08:00","title":"Radar360: Vészhelyzet a sürgősségin, Bill Gatest telefont választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai pedig emlékeiket keresik a volt iskolájukban. A Hóvirág őrs naplója, negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Egykori ifivezetők mesélnek arról, milyenek voltak az úttörőtáborok a hetvenes években. A Hóvirág őrs egykori tagjai...","id":"20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94c29f6-7ef5-4a51-b7ce-66919949dcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92920515-757e-46f6-9d1f-86e69d07e41d","keywords":null,"link":"/360/20210302_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 02. 19:00","title":"Doku360: A Kádár-rendszer Soltvadkertig nem ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd forintot fizetne.","shortLead":"Peren kívül egyezne meg a TikTok az Egyesült Államokban, és ezért 92 millió dollárt, azaz több mint 27 milliárd...","id":"20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ddc22f-19d0-4731-ba04-8df9335fc7ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_tiktok_peren_kivuli_megegyezes","timestamp":"2021. március. 01. 10:03","title":"Több mint 27 milliárdot fizetne a TikTok, hogy ne induljon ellene per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint felboríthatja a vércukorszint szabályozását a fertőzés.","shortLead":"Kutatók szerint felboríthatja a vércukorszint szabályozását a fertőzés.","id":"20210302_koronavirus_jarvany_kutatas_hasnyalmirigy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c5cdcf-6356-4a4c-98fc-d58fdc1c5e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3adaa-e113-4a6f-b455-2fb6c7507be5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_koronavirus_jarvany_kutatas_hasnyalmirigy","timestamp":"2021. március. 02. 11:15","title":"A hasnyálmirigyet is károsíthatja a koronavírus egy német tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]