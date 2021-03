Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","shortLead":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","id":"20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1138f61-de95-46c5-8e20-76ecfd617f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 04. 10:58","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tervek szerint nyáron jöhet új lakossági pályázat, a keretösszeg több tízmilliárd forint lehet.","shortLead":"A tervek szerint nyáron jöhet új lakossági pályázat, a keretösszeg több tízmilliárd forint lehet.","id":"20210303_napelem_rendszer_palyazat_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f728e4f-3f1f-4094-9008-45d38711bc71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a16bf-0587-4abf-9cc7-cec245f038e4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210303_napelem_rendszer_palyazat_itm","timestamp":"2021. március. 03. 18:29","title":"87 ezer család kaphat támogatást napelemes rendszerekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"A darabszámot nézve is komoly eltérés mutatkozik az előző, a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20210305_kulfoldrol_behozott_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b43913-6f11-45f3-8034-2f1e79d37419","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_kulfoldrol_behozott_auto","timestamp":"2021. március. 05. 15:23","title":"Változás történt, másfajta kocsikat hoznak most be külföldről a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyanú szerint az üzletember ügyvédje 70 millió forintot kapott azért, hogy az ügyet befolyásolja egy hivatalos személyen keresztül. 