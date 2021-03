Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína azonnal jelezte, hogy eleget tesz a kérésnek. Azt még nem tudni, mekkora mennyiségű oltóanyagot szállít.","shortLead":"Kína azonnal jelezte, hogy eleget tesz a kérésnek. Azt még nem tudni, mekkora mennyiségű oltóanyagot szállít.","id":"20210304_koronavirus_vakcina_sinopharm_csehorszag_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163ee1ef-e7b7-4785-bff6-82b4a140f6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_koronavirus_vakcina_sinopharm_csehorszag_kina","timestamp":"2021. március. 04. 12:09","title":"Sinopharm-vakcinát kért Pekingtől Prága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39750ee5-c1ce-4ea9-ac1c-d054c78fcd8c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Huszonöt évvel ezelőtt ért véget a modernkori hadviselés leghosszabb ostroma: Szarajevó elgyötört polgárai 3 év, 10 hónap és 24 nap bezártság után, 1996 márciusában hagyhatták el szabadon az 1992 április eleje óta szerb gyűrűben lévő boszniai fővárost. Szarajevó a mai napig magán viseli a háború pusztításának a nyomait, s az egykor soknemzetiségű város már sohasem lesz ugyanolyan, mint az ostrom előtt volt.","shortLead":"Huszonöt évvel ezelőtt ért véget a modernkori hadviselés leghosszabb ostroma: Szarajevó elgyötört polgárai 3 év, 10...","id":"20210303_Szarajevo_a_felszabadult_de_elveszett_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39750ee5-c1ce-4ea9-ac1c-d054c78fcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea00edfb-d490-4e18-8899-dc79edf2e38b","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Szarajevo_a_felszabadult_de_elveszett_varos","timestamp":"2021. március. 03. 20:00","title":"Szarajevó, a felszabadult, de elveszett város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","shortLead":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","id":"20210303_Republikon_februar_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644eb625-f0bb-40a0-bcc8-f933b205fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Republikon_februar_jobbik","timestamp":"2021. március. 03. 14:32","title":"Republikon: stagnál a Fidesz, erősödik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is megmutatta mire képes.","shortLead":"Alig pár hete volt a világpremierje az elektromos sportlimuzinnak, az az e-tron GT-nek, amely most a forgalomban is...","id":"20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa63436e-1b33-4d1e-bc8b-c56080fbe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c76b34-483d-48d5-914b-cdbb06059bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Megmutatta_mit_tud_az_Audi_etron_GT_az_autopalyan__video","timestamp":"2021. március. 03. 13:50","title":"Megmutatta az Audi új csúcsterméke, mit tud az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csoportban próbálják elkerülni az autógyártók a visszahívások negatív hírértékét.","shortLead":"Csoportban próbálják elkerülni az autógyártók a visszahívások negatív hírértékét.","id":"20210304_autoipari_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39effaa2-7827-4185-897b-5cd66ca522fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_autoipari_visszahivas","timestamp":"2021. március. 04. 11:45","title":"Így trükköznek a visszahívásokkal az autógyártók, hogy ne kerüljenek reflektorfénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd146a7-6f12-4ffc-ad73-8bb136f9028c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ország 15 megyéjének 50 településén vált elérhetővé a DIGIMobil szolgáltatás – közölte a vállalat, amely így már az ország területének 70 százalékán biztosít kültéri lefedettséget. ","shortLead":"Az ország 15 megyéjének 50 településén vált elérhetővé a DIGIMobil szolgáltatás – közölte a vállalat, amely így már...","id":"20210305_digimobil_lefedettseg_uj_telepulesek_halozatfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd146a7-6f12-4ffc-ad73-8bb136f9028c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdae1ed6-1b7c-4be8-b62a-ad81bbf8799e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_digimobil_lefedettseg_uj_telepulesek_halozatfejlesztes","timestamp":"2021. március. 05. 07:03","title":"50 új településen kapcsolták fel a negyedik mobilszolgáltató adótornyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","shortLead":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","id":"20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60815375-eeea-415e-aa3c-1a23aa2219e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","timestamp":"2021. március. 04. 06:41","title":"Magyarországra érkezett az új Opel Crossland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81ad520-98f8-48cc-919a-e5fc0388441c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden korábbinál erőszakosabban léptek fel a hatóságok a mianmari katonai hatalomátvétel ellen és a megválasztott vezetők szabadon engedéséért tüntetőkkel szemben.

","shortLead":"Minden korábbinál erőszakosabban léptek fel a hatóságok a mianmari katonai hatalomátvétel ellen és a megválasztott...","id":"20210304_mianmar_puccs_tuntetes_eles_loszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d81ad520-98f8-48cc-919a-e5fc0388441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02fc163-e52f-44c8-9778-9e5a5fa88670","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_mianmar_puccs_tuntetes_eles_loszer","timestamp":"2021. március. 04. 08:34","title":"A mianmari tüntetések legvéresebb napja volt a szerdai, 38 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]