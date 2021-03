Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","shortLead":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","id":"20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e638ec2b-1dbd-49f6-8aea-996533307d78","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 04. 18:43","title":"Olaszország nem engedélyezte, hogy Ausztráliába szállítsanak negyedmillió adag AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése is veszélybe került.","shortLead":"Órákkal az után, hogy kiderült, Szoboszlai Dominik nem játszhat a március végi vb-selejtezőkön, Willi Orbán szereplése...","id":"20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a81a69b-107a-47c0-b247-1cee92765bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165f52f6-1cd9-48b9-93fb-7006f18faf52","keywords":null,"link":"/sport/20210304_Lehet_hogy_muteni_kell_Willi_Orbant","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Lehet, hogy műteni kell Willi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát választott, amiben kellő mértékben meg lehet bízni.","shortLead":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát...","id":"20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a186e4-8b1c-40d3-94de-e226986377e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","timestamp":"2021. március. 03. 18:03","title":"23 éves Apple-processzor dolgozik a NASA Mars-járójában, a Perseverance-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Három hetet kapnak arra a légitársaságok, hogy válaszoljanak a fogyasztói szervezetek panaszaira. 