Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de ő sem árulta el.","shortLead":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de...","id":"20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e2168-5189-41e6-bc5e-8487de54b2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","timestamp":"2021. március. 05. 16:56","title":"Reggel óta titok övezi Orbán nagyon fontos hibabejelentő telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffe2d35-3eae-4626-bca4-31c80d2a9529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kombi kivitelű régi kelet-német járgány nem kevesebb, mint 44 évvel teketi vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a kombi kivitelű régi kelet-német járgány nem kevesebb, mint 44 évvel teketi vissza az időgép kerekét.","id":"20210306_honecker_leheletet_ereztuk_ebben_a_3500_kilometert_futott_regi_wartburgban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ffe2d35-3eae-4626-bca4-31c80d2a9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634988f6-3003-4d20-ab09-e909121b30d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_honecker_leheletet_ereztuk_ebben_a_3500_kilometert_futott_regi_wartburgban","timestamp":"2021. március. 06. 06:41","title":"Honecker leheletét éreztük ebben a 3500 kilométert futott régi Wartburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","shortLead":"Őket nem befolyásolja a korlátozás.","id":"20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4833ed0d-441a-4559-b8bb-6704922e3fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81fe8c-f40c-40fb-82d0-319fcf4520b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_webaruhaz_webshop_marcius_8_korlatozas","timestamp":"2021. március. 05. 21:40","title":"A szakmai szervezet szerint a webáruházak március 8-a után is zavartalanul működhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni, hogy egyes konzervatív szülők többre tartják a fiúgyermekeket. ","shortLead":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni...","id":"202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a198570f-c409-4b5c-be96-51c537c5401d","keywords":null,"link":"/360/202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","timestamp":"2021. március. 06. 16:10","title":"Miért gyakoribb a válás a lányos szülőknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","shortLead":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","id":"20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cad5260-9501-475d-a406-8b972728cbaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","timestamp":"2021. március. 06. 08:44","title":"7 ezernél több új fertőzöttet találtak, elhunyt 146 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b8ae55-4156-4fa6-8a31-c39889ac9455","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy jól ismert koncepciótervező elképzelte, milyen lehetne a Samsung összehajtható, kagylós telefonjának legújabb változata. Látványos képeken és videón a Galaxy Z Flip 3.","shortLead":"Egy jól ismert koncepciótervező elképzelte, milyen lehetne a Samsung összehajtható, kagylós telefonjának legújabb...","id":"20210306_samsung_galaxy_z_flip_3_koncepcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63b8ae55-4156-4fa6-8a31-c39889ac9455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5718ba18-89ff-40b1-9ae1-588f82325402","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_samsung_galaxy_z_flip_3_koncepcio","timestamp":"2021. március. 06. 16:03","title":"Mit szólna, ha ilyen lenne a Samsung Galaxy Z Flip 3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61b2c07-8e66-4d7c-8a1f-15b1dbf5c1b9","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár a stadionok világában ritkaságszámba mennek a rejtett bejáratok, más középületeknél viszont preparált metróalagutak, földalatti kisvasutak és helikopterleszállóhoz vezető járatok teszik zökkenőmentessé a fontos személyek közlekedését.","shortLead":"Bár a stadionok világában ritkaságszámba mennek a rejtett bejáratok, más középületeknél viszont preparált...","id":"20210305_Puskas_Arena_Orbanalagut_titkos_jaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e61b2c07-8e66-4d7c-8a1f-15b1dbf5c1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d00ffe5-89aa-4606-acf6-c0c1548e8710","keywords":null,"link":"/360/20210305_Puskas_Arena_Orbanalagut_titkos_jaratok","timestamp":"2021. március. 05. 17:00","title":"Hol áll a Puskás Aréna „Orbán-alagútja“ a világ titkos járatainak mezőnyében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"Cs.H.","category":"elet","description":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","shortLead":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","id":"20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0335b-0232-48a1-8af9-2494e48fec67","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","timestamp":"2021. március. 05. 12:43","title":"„Ha a kerékpárszervizek bezárnának, abból botrány lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]