[{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"Windisch Judit - Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint 70 ezer ember készült arra, hogy a hétvégén beoltják AstraZeneca vakcinával, kivétel nélkül mindenki időpontját visszamondták. A kormány érdemi magyarázatot nem adott a történtekre. ","shortLead":"Több mint 70 ezer ember készült arra, hogy a hétvégén beoltják AstraZeneca vakcinával, kivétel nélkül mindenki...","id":"20210305_kormany_tomeges_oltas_astra_zeneca_lemondas_oltopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cc9797-6741-4952-a005-976a01ecb72c","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_kormany_tomeges_oltas_astra_zeneca_lemondas_oltopont","timestamp":"2021. március. 05. 19:15","title":"Az oltási főpróba bedőlt, és a kormány még tartozik egy magyarázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az oltandók a 1818 telefonszámon és emailen is kérhetik a pontatlanul regisztrált adatuk javítását.\r

","id":"20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec404e37-2bb2-4c18-867b-ed8ad0670f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_oltas_hibabejelento_telefonszama","timestamp":"2021. március. 06. 12:43","title":"Egy nap után kiderült az oltási rendszer hibabejelentő telefonszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano tervezte San Giorgio-hidat - amelyet már tavaly augusztusban átadtak - most belülről is megmutatták az újságíróknak. ","shortLead":"2018. augusztus 14-én omlott le a genovai Morandi-autópályahíd, 43 áldozatot követelve. A helyén felépült, Renzi Piano...","id":"20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ad3bcf7-92d4-4b74-a5ec-ad28cd5afeb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089cdd0-6479-4792-b916-7d24f83d9b47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Igy_nez_ki_a_harom_eve_leomlott_genovai_hid_utodja","timestamp":"2021. március. 06. 07:55","title":"Így néz ki belülről a leomlott genovai híd utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","shortLead":"Az adathalászok egy helyfoglalással foglalkozó vállalat számítógépes oldalán keresztül fértek hozzá az információkhoz.","id":"20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00c9bd42-d8bb-4d06-a532-fcd18527d888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a0eea5-d722-4094-980d-82ff1d0cabac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hacker_lopas_legitarsasag_adathalasz_ANA_Japan_Airlines","timestamp":"2021. március. 06. 15:04","title":"Két nagy japán légitársaság több százezer ügyfelének adatait lopták el hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por...","id":"20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd0cd7d-552a-41d8-ab79-81f8b0d8673a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","timestamp":"2021. március. 07. 11:27","title":"Országszerte kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","shortLead":"A miniszterelnök szerint közel egy hónap múlva érhetjük el a két és félmilliós számot.","id":"20210306_Orban_Viktor_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c7ef1c-7003-49e6-8bf0-1f56a0ca6238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88799a43-c829-4909-87ad-8fc3170691ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_Orban_Viktor_oltas","timestamp":"2021. március. 06. 18:20","title":"Orbán: Május elejére több mint 4 és félmillió ember lesz beoltva Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e9c427-72cf-47db-8707-14cf1dbcf25f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre nem az autók számának csökkentése a reális cél, csupán a növekedés megállítása.","shortLead":"Egyelőre nem az autók számának csökkentése a reális cél, csupán a növekedés megállítása.","id":"20210306_Vitezy_Debrecennyi_ember_koltozhet_Budapestre_es_az_agglomeracioba_es_akkor_a_fovaros_kozlekedhetetlenne_valik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01e9c427-72cf-47db-8707-14cf1dbcf25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc302fc3-d0b3-4e64-9c58-1a3c7d6c7834","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Vitezy_Debrecennyi_ember_koltozhet_Budapestre_es_az_agglomeracioba_es_akkor_a_fovaros_kozlekedhetetlenne_valik","timestamp":"2021. március. 06. 10:21","title":"Vitézy: Debrecennyi ember költözhet Budapestre és az agglomerációba, és akkor a főváros közlekedhetetlenné válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819a6aac-52ea-4688-a7eb-39887cd031d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Viktor Pelevin Gyengéd Érintések Művészete című kötete a kedvelt összetevőkből készült: szatíra, buddhizmus, egyiptológia, mindez a lehető legtitkosabb kortárs fűszerezéssel tálalva.","shortLead":"Viktor Pelevin Gyengéd Érintések Művészete című kötete a kedvelt összetevőkből készült: szatíra, buddhizmus...","id":"202109_konyv__ismeretlen_katonak_viktor_pelevin_gyenged_erintesek_muveszete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=819a6aac-52ea-4688-a7eb-39887cd031d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b967be8-6109-4693-a5a1-89dd580511a6","keywords":null,"link":"/360/202109_konyv__ismeretlen_katonak_viktor_pelevin_gyenged_erintesek_muveszete","timestamp":"2021. március. 06. 13:45","title":"A konspirációs realizmus mesterének jó hírei vannak a harmadik világháborúról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]