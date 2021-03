Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","shortLead":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","id":"20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7190-0975-4e72-b82c-43017b825450","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","timestamp":"2021. március. 06. 10:19","title":"Véradások maradnak el a lezárások miatt, alig találnak már donort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete által készített, közel nyolcezer választ összesítő online felméréséből. A válaszadók 63 százaléka visel okosórát vagy okoskarkötőt, 54 százalékuknak van vezeték nélküli fülhallgatója, a megkérdezettek 12 százalékának pedig okosmérlege vagy vérnyomásmérője is.","shortLead":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete...","id":"20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527afa5-0d26-410d-a81d-0a7aa1d25c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","timestamp":"2021. március. 06. 18:03","title":"Huawei: Már tízből hat magyar csuklóján ott ketyeg egy okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar túltette magát, a Fidesszel a jogállami kérdésekben folytatott vita vezetett a szakításhoz.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője az osztrák Profilnak adott interjúban azt mondja, ő a személyeskedéseken hamar...","id":"20210307_Weber_profil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fec4065-423d-49b1-8721-c98445cc4f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeeeacf-ca4d-495d-8947-df6d5279a8f8","keywords":null,"link":"/360/20210307_Weber_profil","timestamp":"2021. március. 07. 09:00","title":"Manfred Weber: Orbán ellenségképek gyártásából él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni, hogy egyes konzervatív szülők többre tartják a fiúgyermekeket. ","shortLead":"A lányos szülők gyakrabban válnak. A jelenségre pár évtizede figyeltek fel, és akkor még azzal próbálták magyarázni...","id":"202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3b6865-46fc-4e70-9f0d-2a4520ad211e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a198570f-c409-4b5c-be96-51c537c5401d","keywords":null,"link":"/360/202109_valas_alanyok_miatt_kamaszkori_lepattanasok","timestamp":"2021. március. 06. 16:10","title":"Miért gyakoribb a válás a lányos szülőknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","shortLead":"A két férfi legalább hat autót károsított meg.","id":"20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d829c80-b79b-4de3-883a-cdccf35120cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458aea48-92e6-4120-88f7-db15aa08b8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Lopas_katalizator_szekszardi_telephely","timestamp":"2021. március. 06. 14:49","title":"Katalizátortolvajokat fogtak el a szekszárdi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","shortLead":"A nő és a férfi alapanyagokat és eszközöket kért, amit a saját lakásukhoz használtak fel.","id":"20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a17a584-73af-4c50-834b-686010444fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473cd7bc-c472-4c2e-a4fc-7cf553d264bb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210306_Lakberendezes_festekbolt_hazaspar_Kiskunfelegyhaza","timestamp":"2021. március. 06. 16:47","title":"Magát lakberendezőnek kiadva vitt el több százezer forint értékű terméket egy házaspár a kiskunfélegyházi festékboltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia technológiája, a Cisco WebEx. Ehhez érkezett most valós idejű fordító szolgáltatás, igen sok nyelvre.","shortLead":"Bár ma a legtöbbször a Zoomról vagy a Microsoft Teamsről hallani, a Ciscónak is van saját online konferencia...","id":"20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4905e573-5f51-4c10-8cfd-a4b3162b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4042da-7c71-4cac-acc9-f4bbad68fb0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_valos_ideju_feliratos_forditas_cisco_webex_nyelvek","timestamp":"2021. március. 06. 11:03","title":"Több mint 100 nyelvre érkezik ingyenes, valós idejű fordítás a Cisco WebExen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar szakember fia végigjátszotta az Augsburg elleni meccset. ","shortLead":"A magyar szakember fia végigjátszotta az Augsburg elleni meccset. ","id":"20210306_Megvan_Dardai_Pal_elso_gyozelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acebd9a-58c0-4b8f-ac7c-c2712bdf4d9b","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Megvan_Dardai_Pal_elso_gyozelme","timestamp":"2021. március. 06. 18:03","title":"Megvan Dárdai Pál első győzelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]