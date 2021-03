Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most hír: az eltűnő fotók lehetősége került tesztfázisba.","shortLead":"Mielőtt megjelenik egy új WhatsApp-funkció, a fejlesztő béta-verzióban teszteli. Egy ilyen újdonságról érkezett most...","id":"20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dce99269-099a-46e1-bdcf-2facd148b316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45567f9-9a68-4ca1-a72d-aa3727c5665c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_whatsapp_beta_teszt_onmegsemmisito_fotok","timestamp":"2021. március. 08. 10:03","title":"Eltűnő fotók jönnek a WhatsAppra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is tölthető hibrid Toyota divatterepjáró, mely sajnos igen drágán biztosítja azt a bizonyos zöld rendszámos életérzést.","shortLead":"Rekordhosszú elektromos hatótávval csábít vásárlásra ez a már nem csak önmagát tölteni képes, hanem külsőleg is...","id":"20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb56349c-311b-45c4-9e61-3d61e59dd14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca0324e-caee-4373-8952-33495b837f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_toyota_rav4_hibrid_auto_teszt_menetproba_velemenyek","timestamp":"2021. március. 06. 17:00","title":"Drágán spórolni: teszten az első konnektoros, 21 millió forintos Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

