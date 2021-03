Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is várni a vonzóbb jutalomfalatra, ellenállva a pillanat nyújtotta kísértésnek és lenyelni, amit éppen kínáltak nekik. ","shortLead":"Sikeresen teljesítették a pillecukortesztet a tintahalak, vagyis képesek voltak 50 másodpercet, de akár két percet is...","id":"20210307_pillecukorteszt_tintahal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff25e67d-65ac-4ee6-b16a-e025029918c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1efb64-fc38-41a5-9117-f01658f47a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pillecukorteszt_tintahal","timestamp":"2021. március. 07. 16:03","title":"Váratlan fejlemény: tintahalak sikeresen teljesítették a pillecukortesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e532212-6c35-4212-8f96-1e9687e746eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig hétfőtől is lesz iskola, csak távoktatásban.","shortLead":"Pedig hétfőtől is lesz iskola, csak távoktatásban.","id":"20210306_Rendkivuli_szunetnek_orulhettek_a_diakok_akik_a_kormanyzati_tajekoztatoba_botlottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e532212-6c35-4212-8f96-1e9687e746eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0174b033-d469-4078-98ca-eb432424d0ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Rendkivuli_szunetnek_orulhettek_a_diakok_akik_a_kormanyzati_tajekoztatoba_botlottak","timestamp":"2021. március. 06. 12:01","title":"Rendkívüli szünetnek örülhettek a diákok, akik a kormányzati tájékoztatóba botlottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","shortLead":"Austinban csak elektromos buszok járnak - amíg az időjárás engedi a töltést. Most napokig nem járt semmi.","id":"20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d3ae3e1-0e21-4f16-a0f6-d0e8f03c0771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025cb757-6556-4339-9af6-fa7efbaedf0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Az_elektromos_autoknak_is_betett_a_texasi_fagy","timestamp":"2021. március. 07. 11:05","title":"Az elektromos autóknak is betett a texasi fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","shortLead":"Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért leginkább intézeti véradásokat szervez a következő időszakban. ","id":"20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1bc9271-28fe-49cf-8bc2-762c11fc8b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7190-0975-4e72-b82c-43017b825450","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Veradasok_maradnak_el_a_lezarasok_miatt_alig_talalnak_mar_donort","timestamp":"2021. március. 06. 10:19","title":"Véradások maradnak el a lezárások miatt, alig találnak már donort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek Cupertinóban, befejezik e két eszköz gyártását.","shortLead":"Eltűnt két iMac modell az Apple weboldaláról, így el is indult a spekuláció. Nagy a valószínűség, hogy úgy döntöttek...","id":"20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d8fcb59-7225-4367-846c-4278d25b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f86e2a-1de6-492f-9f18-8f006efa19c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_apple_imac_modellek_gyartas_leallitasa_frissites_miatt","timestamp":"2021. március. 07. 18:03","title":"Lehet, hogy végleg el kell búcsúznunk az Apple két számítógépétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","shortLead":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","id":"20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e0c7d7-921a-46f5-94af-875e55df7ac0","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","timestamp":"2021. március. 06. 21:37","title":"Fucsovics döntőbe jutott a rotterdami tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan maradhatott nagykövet Szalay-Bobrovniczky Vince.","shortLead":"Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt politikusa arra kíváncsi, hogy a súlyos törvényszegés ellenére hogyan...","id":"20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e520e69d-f941-4586-a870-0300c967d299","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Biztosito_becsi_magyar_nagykovet_baleset","timestamp":"2021. március. 06. 20:51","title":"Több mint 40 ezer eurót fizetett a biztosító a bécsi magyar nagykövet balesete után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","shortLead":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","id":"20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b5ccc3-7cc1-4095-af38-5d32214a5cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","timestamp":"2021. március. 06. 14:30","title":"Késsel fenyegetett meg egy férfit egy teherautósofőr a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]