Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel Angela Merkel utódja lehet a német kancellári poszton, ha a bajor testvérpárt, a CDU vezetője, Markus Söder nem áll az útjába.","shortLead":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel...","id":"202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e1402-11d8-44b1-981d-77505ab2f23e","keywords":null,"link":"/360/202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","timestamp":"2021. március. 09. 16:00","title":"Rajnai katolikus, aki a protestáns Merkel utódja lehet Németország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint prezentációvá alakítani.","shortLead":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint...","id":"20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e0ca48-0cd6-49f9-8a9c-59763941cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","timestamp":"2021. március. 08. 11:03","title":"Látványos PowerPoint prezentáció készülhet egy egyszerű dokumentumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c371fbc4-2665-495f-ac3f-00d3d2af8ae0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Skoda Octavia tengelytávjába beletoldottak néhány centimétert.","shortLead":"Az aktuális Skoda Octavia tengelytávjába beletoldottak néhány centimétert.","id":"20210309_lehet_egy_kicsit_nagyobb_Ime_a_skoda_octavia_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c371fbc4-2665-495f-ac3f-00d3d2af8ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8dd65b-9574-4d1e-8364-1df18e61cb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_lehet_egy_kicsit_nagyobb_Ime_a_skoda_octavia_pro","timestamp":"2021. március. 09. 07:59","title":"Lehet egy kicsit nagyobb? Íme a Skoda Octavia Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke azt vallja, ha eszik egy jó nokedlis paprikás krumplit, “akkor pont elengedem magam”. A whiskey-t nem szereti, a Fidesz pedig nem egy nemzeti párt szerinte.","shortLead":"A Jobbik elnöke azt vallja, ha eszik egy jó nokedlis paprikás krumplit, “akkor pont elengedem magam”. A whiskey-t nem...","id":"20210308_jakab_peter_jobbik_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b984126b-c20c-4e0b-80b0-dfccf1ac38a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9413c11-cbfc-44f8-8922-12897606622c","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_jakab_peter_jobbik_interju","timestamp":"2021. március. 08. 08:48","title":"Jakab Péter: Tetszik az embereknek, hogy valaki odamegy, és belemondja az igazságot a kedves vezető arcába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","shortLead":"A miniszterelnök nőnap alkalmából külön köszönetet mondott Müller Cecília országos tiszti főorvosnak.","id":"20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b0ba565-0b48-4771-8253-2d4faf04556f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb69e791-9ed0-4808-ad0f-23da6ca062bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_Orban_Viktor_Vakcinainfo","timestamp":"2021. március. 08. 17:19","title":"Orbán a nőkről: \"Ők két terhet visznek a vállukon, a munka mellett a családét is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","shortLead":"Egy idősebb nő és egy középkorú férfi a tűz áldozatai.","id":"20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deaaaaf1-15f5-49a3-a363-8507d828e5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8658e077-5eaf-4076-aa38-80848678e057","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Lakastuzben_ket_ember_meghalt_Debrecen_jozsai_varosreszeben","timestamp":"2021. március. 07. 21:03","title":"Lakástűzben két ember meghalt Debrecen józsai városrészében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Major nevű eb állítólag már korábban is megkergette a fehér házi személyzet tagjait.","shortLead":"A Major nevű eb állítólag már korábban is megkergette a fehér házi személyzet tagjait.","id":"20210309_joe_jill_biden_major_kutya_feher_haz_harapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3095d849-26ca-4bb2-beb6-581ec27c0ca1","keywords":null,"link":"/elet/20210309_joe_jill_biden_major_kutya_feher_haz_harapas","timestamp":"2021. március. 09. 10:49","title":"Megharapott valakit Bidenék egyik kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942997df-2211-4dfa-acd9-65fb3f3d0870","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Évtizedeken keresztül a titkosszolgálatoknál dolgozott, a Gyurcsány-kormány alatt ért a csúcsra, majd néhány év nyugdíjas élet után Kásler Miklós közelében bukkant fel tanácsadóként, de meg nem erősített hírek szerint ma már a miniszter kabinetfőnöke, aki egyfajta összekötő lehet az Emmi és az egészségügyi területet meghódító belügyi körök között.","shortLead":"Évtizedeken keresztül a titkosszolgálatoknál dolgozott, a Gyurcsány-kormány alatt ért a csúcsra, majd néhány év...","id":"20210309_Az_extitkosszolga_aki_most_Kasler_mellett_szolgal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=942997df-2211-4dfa-acd9-65fb3f3d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00fd0045-d749-4bdf-b3ab-10a39fbdd7f8","keywords":null,"link":"/360/20210309_Az_extitkosszolga_aki_most_Kasler_mellett_szolgal","timestamp":"2021. március. 09. 06:30","title":"Az extitkosszolga, aki most Kásler mellett szolgál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]