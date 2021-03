Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A sofőrök ráadásul a fertőtlenítő állásokat foglalták el, amivel fennakadást okoztak a Szegedi Mentesítési Zónában. 2021. március. 08. 16:39 Egyszerre két autó is a mentők helyére parkolt Szegeden Egy ötfős kutatócsapatnak most először sikerült igazolnia az Odderon létezését, amelynek köszönhetően jobban megérthetjük majd a bennünket körülvevő világot. 2021. március. 08. 16:03 Óriási siker: 48 évnyi kutatás után most magyar tudósok találták meg az új részecskét, az Odderont Még várni kell a igazi tavaszra. 2021. március. 07. 15:51 Igazi otthonmaradós idő lesz a jövő héten Egy ilyen, újnak tűnő Mercedes GLE Coupé ára közel jár a 30 millió forinthoz. 2021. március. 09. 10:10 Kapitális luxus Mercedes akadt horogra Csengersimánál A rendőrök már el is kapták a gyanúsítottat. 2021. március. 07. 20:26 Megöltek két embert a Fejér megyei Kislángon A legtöbb prémiumgyártó szépen fokozatosan minden modelljét felvezeti konnektoros hibridként is. Nincs ezzel másként a Mercedes a Kecskeméten készülő CLA esetében sem, amelynek ráadásul a kombi, vagyis Shooting Brake változatát próbálhattuk ki elsőként. 2021. március. 07. 12:30 Mercedes CLA Shooting Brake plugin teszt: nem csak attól jó, mert magyar Mégis várhatóan 13 helyet javítva a 46. helyre ugrik a világranglistán. 2021. március. 07. 17:51 Kikapott a döntőben Fucsovics Márton Összegyűjtöttünk két és fél órányi zenét, amely nélkül nem ugyanaz lenne a kultúra, amit szeretünk. 2021. március. 08. 12:04 A lányok nem csak szórakozni akarnak – 40 dal zseniális nőktől