[{"available":true,"c_guid":"8e288c42-7f96-4da1-93c3-6f84f955ef83","c_author":"Németh Róbert","category":"elet","description":"„Teljesen új helyzet számomra. Folyamatosan tanulom. Decemberben már a második kiadás jelent meg” – meséli tavaly ősszel megjelent bemutatkozó regényéről és annak következményeiről Halász Rita író. A könyv nagyot szólt és nem csak az elsőkönyves kínálatban aratott sikert. A Mély levegő számos fontos kérdést vet fel és tárgyal – párkapcsolati bántalmazást, traumafeldolgozást, társadalmi polarizációt. A szerzővel beszélgettünk. ","shortLead":"„Teljesen új helyzet számomra. Folyamatosan tanulom. Decemberben már a második kiadás jelent meg” – meséli tavaly...","id":"20210311_Halasz_Rita_A_nyelv_amit_leirunk_es_beszelunk_mi_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e288c42-7f96-4da1-93c3-6f84f955ef83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732755b6-e002-4f16-9a38-a6ad560560e9","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Halasz_Rita_A_nyelv_amit_leirunk_es_beszelunk_mi_vagyunk","timestamp":"2021. március. 11. 20:00","title":"Halász Rita: A közbeszédnek jót tenne az árnyaltság és az empátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamikaze autósnak már elvették a jogosítványát. ","shortLead":"A kamikaze autósnak már elvették a jogosítványát. ","id":"20210310_Gyakorlatilag_az_autojaban_el_az_a_ferfi_aki_Pesti_uton_remisztgette_a_tobbi_autost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a5d3d0-2917-4e90-b6fc-bbf9989a42d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Gyakorlatilag_az_autojaban_el_az_a_ferfi_aki_Pesti_uton_remisztgette_a_tobbi_autost","timestamp":"2021. március. 10. 13:21","title":"Gyakorlatilag a kocsijában él a férfi, aki a Pesti úton rémisztgette a többi autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","shortLead":"Akio Toyoda a japán cég vezetője szerint autókat készíteni nem csak technológiai kérdés.","id":"20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2138bbd8-c9b9-4daf-bd96-2b5fe2bea931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bfee592-081e-4469-938f-f6cc5bb7966e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Toyota_az_Applenak_Az_autogyartas_mas_kavehaz","timestamp":"2021. március. 12. 04:42","title":"Toyota az Apple-nek: Az autógyártásban 40 évig kell kiszolgálni a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe87267-198b-4d1b-89dd-b03a2491211c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Új Duna-híd megépítéséről 2018 végén döntöttek.\r

","shortLead":"Az Új Duna-híd megépítéséről 2018 végén döntöttek.\r

","id":"20210311_Ot_uj_villamosmegallot_kap_a_fovaros_a_Galvanihid_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbe87267-198b-4d1b-89dd-b03a2491211c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a19b606-d414-400e-9ab1-328ee38a1537","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Ot_uj_villamosmegallot_kap_a_fovaros_a_Galvanihid_miatt","timestamp":"2021. március. 11. 07:35","title":"Öt új villamosmegállót kap a főváros a Galvani híd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","shortLead":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","id":"20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d38fa08-b843-45af-8eb0-8e3928063e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","timestamp":"2021. március. 11. 20:10","title":"Európai Gyógyszerügynökség: továbbra is adható az AstraZeneca oltóanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt engedélyezné a kivitelt az EU-n kívüli országokba.","shortLead":"Az Európai Bizottság továbbra is ellenőrzi, leszállították-e a gyógyszergyártó cégek az EU-nak ígért oltásokat, mielőtt...","id":"20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb56582f-47c9-47f1-973a-2c65d3dac969","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_EU_vakcinaexport_korlatozas_hosszabitas","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Június végéig meghosszabítja az EU a vakcinák exportjának korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","shortLead":"A brazil arénát ezentúl Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelének hívják majd.","id":"20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=538f04fb-8aaf-49ee-a7d2-fa6debc5fd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78fbf73-b91a-4248-8e1c-16352a6be976","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Pele_Maracana_stadion_Rio_de_Janeiro","timestamp":"2021. március. 10. 15:11","title":"Peléről nevezik el a legendás riói Maracana stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","shortLead":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","id":"20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6acf05-7ba6-4ce3-87ec-18f762c1cc27","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 10. 21:35","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]