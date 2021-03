Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc8114bc-d964-498b-94ee-b4ebf95ff64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4000 forintot gombolt le egy nőről rendőri intézkedést színlelve a martinkai kisbolt előtt. Még egy kamu beszélgetést is eljátszott állítólagos feletteseivel.","shortLead":"4000 forintot gombolt le egy nőről rendőri intézkedést színlelve a martinkai kisbolt előtt. Még egy kamu beszélgetést...","id":"20210313_bunugyek_alrendor_maszkviseles_birsag_hajdusamson_martinka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc8114bc-d964-498b-94ee-b4ebf95ff64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bab550c-48ed-4e79-a0a3-04fa837419ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_bunugyek_alrendor_maszkviseles_birsag_hajdusamson_martinka","timestamp":"2021. március. 13. 16:16","title":"Kék villogós biciklin távozott az álrendőr, miután helytelen maszkviselés miatt bírságolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","shortLead":"A cég ehhez összesen 13 vállalattal kötne együttműködést.","id":"20210314_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b112d24-8e9c-4e9b-92ac-80eac903613f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2021. március. 14. 11:49","title":"A konkurensekkel összeállva készítene még több vakcinát a BioNTech","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, hiszen most a kevés is rengeteg.","shortLead":"Önmagát leplezi le a kormányzat, amikor arról beszél, milyen kevesen nem írták alá az egészségügyi szolgálati...","id":"202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f67099c-71e1-473e-b718-b85e5e12ae13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cc8628-d2b8-4f70-bd0b-827ad9d9cdc4","keywords":null,"link":"/360/202110__egeszsegugyi_szerzodesek__rabeszeles__kivaras__res_azarcpajzson","timestamp":"2021. március. 13. 07:00","title":"Nagyjából megduplázták a munkaerőhiányt az egészségügyben a kormányintézkedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még mindig keresi a kedvesét.","shortLead":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még...","id":"20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67729cdc-36b6-4c25-9464-5769d03f229f","keywords":null,"link":"/elet/20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","timestamp":"2021. március. 12. 16:07","title":"Majd ötszázszor merült már az óceánba egy japán férfi, hogy megtalálja a fukusimai katasztrófában eltűnt feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30c9932-c13c-426e-a45e-329f7a133c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február vége óta erősen növekszik a koronavírus miatti fertőzésgyakoriság az 5-15 éves korosztályban Németországban.","shortLead":"Február vége óta erősen növekszik a koronavírus miatti fertőzésgyakoriság az 5-15 éves korosztályban Németországban.","id":"20210312_nemetorszag_koronavirus_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30c9932-c13c-426e-a45e-329f7a133c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02243737-4b18-460a-91f7-d7c7a352e395","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_nemetorszag_koronavirus_gyerekek","timestamp":"2021. március. 12. 17:03","title":"5-15 éves gyerekek betegednek meg a koronavírustól Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik tőlünk.","shortLead":"A szuperföldnek minősített TOI-1685 b egy olyan csillag környékén helyezkedik el, amely mintegy 122,5 fényévre fekszik...","id":"20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc496dd-d97c-47b5-976a-66315a622dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9da98b0-2bda-4d60-bd0b-05a9dfb34d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210312_exobolygo_toi_1685_b_tess_urszonda","timestamp":"2021. március. 12. 15:03","title":"Elképesztő sebességgel keringő bolygót találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1f1d8d-428b-4a40-90e6-417c8631130b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Rómában élő Bruck Edith Magyarországon született. Tizenkét évesen deportálták Auschwitzba, ahonnan egyik nővérével tért vissza. Szülei, egy testvére, több rokona nem élte túl a holokausztot. A 88 éves író, költő egész életét a tanúságtevésnek szentelte, a pápa is felfigyelt rá. ","shortLead":"A Rómában élő Bruck Edith Magyarországon született. Tizenkét évesen deportálták Auschwitzba, ahonnan egyik nővérével...","id":"20210313_Bruck_Edith_Holokauszttulelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf1f1d8d-428b-4a40-90e6-417c8631130b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0bc5d4-877a-4948-a022-1abbe34b9a30","keywords":null,"link":"/360/20210313_Bruck_Edith_Holokauszttulelo","timestamp":"2021. március. 13. 11:00","title":"Bruck Edith holokauszt-túlélő: Az is a szabadságomhoz tartozik, hogy nem gyűlölök senkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Három újságíró és két szerkesztőség vehette át a Csengery-díjat a főpolgármestertől.","shortLead":"Három újságíró és két szerkesztőség vehette át a Csengery-díjat a főpolgármestertől.","id":"20210312_csengerydij_budapest_sajto_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4011e76-92f5-41c6-9cd6-799983fa5ca6","keywords":null,"link":"/kultura/20210312_csengerydij_budapest_sajto_karacsony","timestamp":"2021. március. 12. 16:34","title":"A Klubrádió teljes szerkesztősége is megkapta Budapest sajtódíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]