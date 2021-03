Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21d19e40-425f-4738-9a78-de608e1c0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A makulátlan állapotú 356-os modell az 50-es évek elején látta meg a napvilágot, és formavilága mind a mai napig visszaköszön a márka modelljein.","shortLead":"A makulátlan állapotú 356-os modell az 50-es évek elején látta meg a napvilágot, és formavilága mind a mai napig...","id":"20210314_nem_egyszeruen_egy_regi_porschet_a_marka_kvintesszenciat_kinaljak_most_eladasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21d19e40-425f-4738-9a78-de608e1c0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc15ddc-4e31-48ca-b7c7-cb3eef8ed590","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_nem_egyszeruen_egy_regi_porschet_a_marka_kvintesszenciat_kinaljak_most_eladasra","timestamp":"2021. március. 14. 06:41","title":"Nem egyszerűen egy régi Porschét, a márka kvintesszenciát kínálják most eladásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.



","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentése.



","id":"20210313_Borus_lesz_a_nap_tovabbi_resze_holnap_10_fok_fele_mehet_a_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4feb0e-39fb-49c8-bd92-5b302a40d44c","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Borus_lesz_a_nap_tovabbi_resze_holnap_10_fok_fele_mehet_a_homerseklet","timestamp":"2021. március. 13. 16:18","title":"Borús lesz a nap további része, holnap 10 fok felé mehet a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint 96 százalékban helyt adtak a szakértők a szülők halasztási kérelmeinek. Ezzel együtt a minisztérium kész tovább finomítani a jogszabályt.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint 96 százalékban helyt adtak a szakértők a szülők halasztási kérelmeinek. Ezzel...","id":"20210313_Jovahagytak_az_iskolahalasztasi_kerelmek_tulnyomo_tobbseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bf1d3-6125-417d-a87b-f20cc87c95ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Jovahagytak_az_iskolahalasztasi_kerelmek_tulnyomo_tobbseget","timestamp":"2021. március. 13. 09:40","title":"Jóváhagyták az iskolahalasztási kérelmek túlnyomó többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja az Apple új M1 lapkakészletének előnyeit.","shortLead":"Az Adobe bejelentette, hogy a talán legismertebb programja, a képszerkesztő Photoshop készen áll arra, hogy kihasználja...","id":"20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906e331d-d842-4133-b0fd-f9c6ef546cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b87e64-2185-47a7-a567-eba35e982c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_adobe_photoshop_nativ_m1","timestamp":"2021. március. 13. 16:03","title":"Jó néhány Mac gépen gyorsabb lett a Photoshop ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozta a kormány a vakcinaszerződéseket; beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről; az eddiginél szigorúbb, de így is sokat megengedő lezárások kezdődtek, amelyeknél sokan keresték a kiskapukat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a kormány a vakcinaszerződéseket; beadták a törvényjavaslatot a fiatalok adókedvezményéről...","id":"20210314_Es_akkor_boltzar_jarvany_vakcina_tigaz_szja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7977ae25-6e9a-4411-915b-5781678c7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715c2d14-b70b-471a-b03c-89da07c13f0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_Es_akkor_boltzar_jarvany_vakcina_tigaz_szja","timestamp":"2021. március. 14. 07:00","title":"És akkor úgy bezárt az ország, hogy elindult a bolti roham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","shortLead":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","id":"20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43afaa6-4bd8-4487-8628-3b441dd0e8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 13:28","title":"Erdőkertesi háziorvos: Azt se tudjuk, milyen oltóanyagot, és hogyan kellene adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenállást hirdetett a polgári árnyékkormány.","shortLead":"Ellenállást hirdetett a polgári árnyékkormány.","id":"20210313_Egyre_durvabb_a_helyzet_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98dd0b7-6117-4b44-bb6c-8ea7586bdf53","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Egyre_durvabb_a_helyzet_Mianmarban","timestamp":"2021. március. 13. 20:49","title":"Egyre durvább a helyzet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos nem jelent meg az oltópontok bejárásán, emiatt nem tudják megkezdeni a munkát.","shortLead":"A tiszti főorvos nem jelent meg az oltópontok bejárásán, emiatt nem tudják megkezdeni a munkát.","id":"20210312_oltopont_szombathely_kormanybiztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbaf6d96-75c7-43f3-b1e2-1bd8355873fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99702e17-5b0e-467a-8d92-5d0210c19e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_oltopont_szombathely_kormanybiztos","timestamp":"2021. március. 12. 16:54","title":"Nem nyithatnak ki az oltópontok Szombathelyen, mert a kormánybiztost nem éri el a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]