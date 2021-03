Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3110586-5990-4ca8-9b9f-6316875c9baf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolvány lehet az utazásokhoz szükséges immunitásigazolás. ","shortLead":"Ingyenes, QR-kóddal ellátott igazolvány lehet az utazásokhoz szükséges immunitásigazolás. ","id":"20210314_Europai_biztos_nyaron_mar_itt_lesz_a_zold_utlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3110586-5990-4ca8-9b9f-6316875c9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23e546-3964-4cf8-9551-f0eed31581d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Europai_biztos_nyaron_mar_itt_lesz_a_zold_utlevel","timestamp":"2021. március. 14. 16:38","title":"Európai biztos: Nyárra már működnie kell az immunitást igazoló zöld útlevélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám Oroszországban a polgárok kétharmada továbbra sem hisz a vakcinában és nem hajlandó azt beadatni magának. A jelenség az orosz hagyományokkal, a kapkodással, illetve a külföldre irányuló orosz propaganda nem kívánt mellékhatásaival magyarázható.","shortLead":"Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám...","id":"20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5428ad44-3ebb-419b-b8da-29480288dfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94c69a-b526-4517-a514-8e2271225a4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Szputnyik_V__a_vakcina_amit_jobban_szeretnek_kulfoldon_mint_otthon","timestamp":"2021. március. 15. 17:00","title":"Szputnyik V – a vakcina, amit jobban szeretnek külföldön, mint otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon felül további 10 millió adag vakcinát szállít le az EU-nak.","shortLead":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon...","id":"20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b0f6b9-f48c-44f0-9e8d-fe211fa6e98a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","timestamp":"2021. március. 16. 11:22","title":"Hamarabb szállít az EU-nak 10 millió vakcinát a Biontech–Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d746cb2b-69d7-478c-a36b-d2985f65ccd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai politika már egyáltalán nem zárkózik el olyan élesen a Szputnyik vakcinától.","shortLead":"Az európai politika már egyáltalán nem zárkózik el olyan élesen a Szputnyik vakcinától.","id":"20210315_A_kormany_titkolozik_Brusszelen_keresztul_is_vennee_orosz_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d746cb2b-69d7-478c-a36b-d2985f65ccd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c7adef-8f5a-459b-badd-d8d981564eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210315_A_kormany_titkolozik_Brusszelen_keresztul_is_vennee_orosz_vakcinat","timestamp":"2021. március. 15. 15:08","title":"A kormány titkolózik, Brüsszelen keresztül is venne-e orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107bfb19-3c4d-46b9-b9d3-de235e9b3694","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dél-Alföldön állomásozó olasz sportkocsiból alig több mint 2 ezer példány készült.","shortLead":"A Dél-Alföldön állomásozó olasz sportkocsiból alig több mint 2 ezer példány készült.","id":"20210315_ritka_es_alig_hasznalt_ferrarit_talaltunk_az_alfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=107bfb19-3c4d-46b9-b9d3-de235e9b3694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ba28e-4264-4725-a701-263d82a19651","keywords":null,"link":"/cegauto/20210315_ritka_es_alig_hasznalt_ferrarit_talaltunk_az_alfoldon","timestamp":"2021. március. 15. 06:41","title":"Ritka és alig használt nagykorú Ferrarit találtunk az Alföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Ez a szám az egy évvel korábbi adatnál 34 ezerrel, a két évvel korábbinál pedig 6 ezerrel magasabb. A britek érdeklődése megnőtt az uniós polgárság iránt.","shortLead":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb...","id":"20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f0092-44a2-4e4a-9323-f30c5fe2f907","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","timestamp":"2021. március. 15. 16:18","title":"Közel 30 ezer brit kért uniós állampolgárságot egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási hitele. A korábban tiszta portfóliójú bankot mostanra kitömték ilyenekkel.","shortLead":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási...","id":"202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fa73c-459c-4bbd-a47e-fa6956a97ce8","keywords":null,"link":"/360/202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","timestamp":"2021. március. 15. 13:30","title":"Hazardírozhatnak a NER bankjai, amíg Orbán van hatalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa, hogy az országok ne szipkázzák el egymástól a nagy adófizetőket. Magyarországot is komolyan érintené, ha a terv valósággá válna.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminiszter azt szeretné elérni, hogy világszerte egységes legyen a társasági adó kulcsa...","id":"20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=643d9a3e-244e-4601-b664-2494265fc77f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c0ee2d-e213-49c9-8fb3-baf5bf9e0ecf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Vilagszerte_egysegesitenek_a_tarsasagi_adot_ami_kenyelmetlenul_erinthetne_Magyarorszagot","timestamp":"2021. március. 16. 14:25","title":"Világszerte egységesítenék a társasági adót, ami kényelmetlenül érinthetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]