Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült Királyság szenvedte el. ","shortLead":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült...","id":"20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ad0e-11ec-46b3-b1e8-868ce5d2836a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","timestamp":"2021. március. 15. 14:32","title":"A világ legnagyobb gazdaságai közül csak kettő tudott nőni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem oltásellenes, hanem szakmai alapon utasítja el, hogy beadja a vakcinát, mert szerinte nem alkalmas erre a rendelője.","shortLead":"Nem oltásellenes, hanem szakmai alapon utasítja el, hogy beadja a vakcinát, mert szerinte nem alkalmas erre a rendelője.","id":"20210316_koronavirus_erdokertesi_haziorvos_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fb340e-85d8-4c4c-b988-8887fcf6951d","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_erdokertesi_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. március. 16. 21:05","title":"Lelkiismereti okokra hivatkozik az oltások beadását megtagadó erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más üzenetküldőnél már találkozhattunk ezzel a speciális beszédgyorsítási, illetve -lassítási funkcióval. ","shortLead":"Nincs új a nap alatt – mondhatnánk a WhatsApp hamarosan érkező újítására, ugyanis a Telegramnál és még pár más...","id":"20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8590191-9e02-4949-b74c-5dd320287df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_whatsapp_hanguzenetek_gyorsabb_vagy_lassabb_visszahallgatasa","timestamp":"2021. március. 16. 10:03","title":"Lassabban vagy gyorsabban: hangos újítás érkezik a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","id":"20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2889896e-1546-4b52-88d6-499f34508a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 09:09","title":"Koronavírus: 143 beteg meghalt, 4926 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","shortLead":"A hagyományos kezelőszervek helyett egyre fontosabb szerephez jut a hangvezérlés.","id":"20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8c165fc-f462-4914-bb21-e245d87f5638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b955b-932f-4be4-a59f-b13b6d9cf7a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_ilyen_csucsmodern_muszerfalat_kapnak_mostantol_az_uj_bmwk","timestamp":"2021. március. 16. 07:59","title":"Ilyen csúcsmodern műszerfalat kapnak mostantól az új BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális bevándorlás kezelése terén.","shortLead":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális...","id":"20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf9fcdb-9574-4585-97f1-5c96d495d267","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","timestamp":"2021. március. 15. 20:40","title":"Megtagadhatja a vízumot az EU azon országoktól, amelyek nem fogadják vissza a migránsaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új telefonmodelljük mellől a töltőt. A OnePlus viszont nem állt be a sorba, és a cég vezérigazgatója jelezte, lesz a töltő a hamarosan debütáló OnePlus 9-ben.","shortLead":"Mondhatni, szinte már divattá vált, hogy a gyártók – elsősorban környezetvédelmi okokra hivatkozva – kihagyják új...","id":"20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a2658b6-e814-485f-9038-ab6d7b7e064b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05c8be4-4bad-4842-8168-114e8ccf7fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oneplus_9_tolto_a_dobozban","timestamp":"2021. március. 15. 20:03","title":"Szembe megy a OnePlus az iparággal: töltőt is ad majd az új a telefonjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","shortLead":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","id":"20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb35dce-e646-4fe7-b1bf-39d65300598e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","timestamp":"2021. március. 16. 16:59","title":"Budán lesz az új Dürer Kert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]