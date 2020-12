Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3b098fe-4df3-410a-ad7d-e92b341e8543","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A meccs legjobbjának megválasztott Schatzl Nadine hét találatot szerzett.","shortLead":"A meccs legjobbjának megválasztott Schatzl Nadine hét találatot szerzett.","id":"20201214_Magyarorszag_Romania_Europa_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3b098fe-4df3-410a-ad7d-e92b341e8543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6cd294-5c57-41f0-b222-e865a3de4bb8","keywords":null,"link":"/sport/20201214_Magyarorszag_Romania_Europa_bajnoksag","timestamp":"2020. december. 14. 22:11","title":"Kézilabda-Eb: Magyarország két góllal legyőzte Romániát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasoknak két nappal több idejük lesz beszerezni az újakat.\r

","shortLead":"Az utasoknak két nappal több idejük lesz beszerezni az újakat.\r

","id":"20201215_koornavirus_jarvany_helykozi_berlet_meghosszabbitott_ervenyesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6d2132-62a4-4472-897f-2cdd8128c708","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koornavirus_jarvany_helykozi_berlet_meghosszabbitott_ervenyesseg","timestamp":"2020. december. 15. 11:28","title":"Tovább lesznek érvényesek a decemberi helyközi bérletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","shortLead":"A 38 éves férfi autójában is találtak kábítószergyanús anyagokat.","id":"20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed5258df-1265-4cc5-b6f4-910d236fa45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6b87af-f00a-4f3b-bc9d-a804b69b2b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Negyfajta_drogra_is_pozitiv_volt_a_szonda_egy_balesetet_okozo_autosnak","timestamp":"2020. december. 15. 08:18","title":"Négyfajta drogra is pozitív volt a szonda egy balesetet okozó autósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efa7f34-85ad-4c3f-bf9c-e4a8f94ac605","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akit érdekel a szocialista főváros, annak egy igazi kincsesbánya a most megjelent gyűjtemény.","shortLead":"Akit érdekel a szocialista főváros, annak egy igazi kincsesbánya a most megjelent gyűjtemény.","id":"20201214_fofoto_leveltar_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3efa7f34-85ad-4c3f-bf9c-e4a8f94ac605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b22003-9679-4579-9f81-8758c1171eb1","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_fofoto_leveltar_budapest","timestamp":"2020. december. 14. 17:16","title":"Hetvenezer fotó jelent meg az interneten a Kádár-kori Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d557f13f-dbb5-41cb-820c-816988c5222b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős szívómotor, hatalmas hátsó szárny és 70 millió forint feletti alapár. ","shortLead":"Szupererős szívómotor, hatalmas hátsó szárny és 70 millió forint feletti alapár. ","id":"20201215_versenyauto_a_kozutakra_jon_a_teljesen_uj_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d557f13f-dbb5-41cb-820c-816988c5222b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b648a6b-c6cb-426a-a24d-fc2fa7fc0abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_versenyauto_a_kozutakra_jon_a_teljesen_uj_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2020. december. 15. 06:41","title":"Versenyautó a közutakra: jön a teljesen új Porsche 911 GT3 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733f76af-d668-40f7-bc79-c7788f268aaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan elektromos autója ráncfelvarrást kapott. ","shortLead":"A Nissan elektromos autója ráncfelvarrást kapott. ","id":"20201215_felfrissitettek_a_nissan_villanyautojat_a_leafet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733f76af-d668-40f7-bc79-c7788f268aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac291728-f73e-4efc-8370-d552c107d219","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_felfrissitettek_a_nissan_villanyautojat_a_leafet","timestamp":"2020. december. 15. 09:21","title":"Felfrissítették a Nissan népszerű villanyautóját, a Leafet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre a gyanúsítottak.","shortLead":"Két gyűrűért és egy fülbevalóért öltek meg egy idős nőt Csépán, tizenkét évvel később kerültek rendőrkézre...","id":"20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49110916-660d-4b1e-b33f-5476abaa840d","keywords":null,"link":"/elet/20201215_gyilkossag_rendorseg_2008","timestamp":"2020. december. 15. 16:38","title":"Egy 2008-ban elkövetett rablógyilkosság gyanúsítottjait fogták el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz csütörtökön még támogatta az erről szóló ellenzéki javaslatot, de kedden leszavazta.","shortLead":"Mégsem módosítják a Pest megyei választókerületek határait, pedig kötelező lenne, és jövőre már késő. A Fidesz...","id":"20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33473068-7818-4b90-8161-70849dae2013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbf2ecc-ee8b-463f-a734-62c12e890935","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_A_Fidesz_a_torvenysertesre_szavazott","timestamp":"2020. december. 15. 15:26","title":"A Fidesz a törvénysértésre szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]