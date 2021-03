Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b4b0626-ac14-415b-a3ca-a3b85bac4d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak olyan eljárást sikerült kidolgozniuk, amellyel elmondásuk szerint 700 TB kapacitású optikai lemezeket lehetne előállítani.","shortLead":"Kutatóknak olyan eljárást sikerült kidolgozniuk, amellyel elmondásuk szerint 700 TB kapacitású optikai lemezeket...","id":"20210316_cd_lemez_adattarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b4b0626-ac14-415b-a3ca-a3b85bac4d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867efd0f-07f6-46e7-92d8-bf037c092eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_cd_lemez_adattarolas","timestamp":"2021. március. 16. 16:18","title":"Jön az újfajta CD-lemez, amire 700 000 gigabájt adat fér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes NNK-főosztályvezető pedig nem zárta ki, hogy a járványügyi adatok alapján megyénként eltérő intézkedéseket vezethetnek be. Noha a kormány még nem hozott ilyen döntést (kormányülés szerdán lesz), végignéztük, melyik megyékben emelkednek leginkább a fertőzésszámok. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes...","id":"20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f82c95-8cd8-448d-ad97-f4e8a7c16534","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","timestamp":"2021. március. 16. 06:30","title":"Jön a megyénkénti zárás? – megnéztük, hol indokolhat a fertőzöttség nagyobb szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon, de már otthon folytathatja a gyógyulást.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen állapotban van Tiger Woods, és tényleg hónapokba telhet-e, hogy újra járni tudjon...","id":"20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb587f0-44af-4dc3-8a3a-907f6f10d098","keywords":null,"link":"/sport/20210317_Tiger_Woods_elhagyta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 17. 08:35","title":"Tiger Woods elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Jól ismert üzleti kalandor köre gazdagodhat azon, hogy Magyarország igencsak drágán vásárol kínai vakcinát. Újra feltűnt a lélegeztetőgép-botrány főszereplője is.\r

