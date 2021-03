Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","shortLead":"Cukorral próbálják felpörgetni az oltási kedvet.","id":"20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb617465-619d-42bd-bec5-284989d055f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e6f712-58bb-412c-8406-32380184105d","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Ingyen_kapjak_a_fankot_a_beoltottak_az_egyik_amerikai_fankozoban","timestamp":"2021. március. 23. 09:47","title":"Ingyen kapják a fánkot a beoltottak az egyik amerikai fánkozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az új egyetemeket érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos beszélt egy szakmai fórumon kedden. Megosztott pár részletet is a törvényről, sőt az új egyetemi alapítványok kuratóriumának összetételéről is. Az is kiderült, hogy a nemzetközi egyetemi rangsorok nem mindenhatóak, és a modellváltás sem csodaszer.","shortLead":"Az új egyetemeket érintő törvényről Stumpf István egyetemi modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos...","id":"20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03167b5f-cf4f-466a-8724-44fdcf99539d","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsooktatas","timestamp":"2021. március. 23. 18:15","title":"Egy hét múlva benyújtják a törvényt az újabb modellváltó egyetemekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","shortLead":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","id":"20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c18df-a1f8-4d3d-9076-86946ef4fb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","timestamp":"2021. március. 24. 04:32","title":"Még nem gyakori, de már a Porsche Taycant is tuningolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az étteremtulajdonos Gerendai Károly szerint a kormány nem tett eleget, hogy a bajba jutott szektorok vállalkozásai életben maradjanak.","shortLead":"Az étteremtulajdonos Gerendai Károly szerint a kormány nem tett eleget, hogy a bajba jutott szektorok vállalkozásai...","id":"20210323_gerendai_karoly_etterem_jarvany_vallalkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05d9f631-054e-43ee-a2fa-c8fd126cfa1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e210ac-bac0-4f1d-808f-154b6c9abb37","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_gerendai_karoly_etterem_jarvany_vallalkozas","timestamp":"2021. március. 23. 13:39","title":"Gerendai szerint akár az éttermek 30-40 százaléka is becsődölhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","shortLead":"Szerdától kell keresni a kutakon az olcsóbb üzemanyagot.","id":"20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59a25d-373e-4290-b719-b2cb050b2a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_benzin_gazolaj_ar_csokkenes","timestamp":"2021. március. 22. 10:23","title":"Négy hónap emelkedés után végre csökken a benzin és a gázolaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","shortLead":"Az ország középső részén várható csapadék elsősorban.","id":"20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbca9ea6-5356-4604-89b6-d5496c923105","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Havas_eso_hozapor_idojaras","timestamp":"2021. március. 24. 06:18","title":"Havas eső és hózápor is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, hogy megnézze, mitől adta meg magát ilyen könnyen a konstrukció.","shortLead":"A tortúrateszt után a YouTube-videós Zack Nelson szétszedte az Asus új, játékosoknak szánt csúcsmobilját...","id":"20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35dbb96-8a2c-4f62-b0b9-e8751f1191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378807c5-3f15-45b8-84a5-05d03b1057db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_asus_rog_phone_5_torturateszt_gamer_telefon_jerry_rig_everything","timestamp":"2021. március. 22. 15:03","title":"Kiderült: ezért törött olyan könnyen ketté az Asus ROG Phone 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb kezelését is segítené.","shortLead":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb...","id":"20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99912-6d5c-4cda-9bb2-a63ef67edd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","timestamp":"2021. március. 23. 08:03","title":"Jó hír az androidosoknak: gyorsabban jönnek-mennek majd az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]