Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja a pénzszórást, az éves hiány a GDP 7,7 százaléka, az államadósság 80,2 százalék lehet.","shortLead":"3,8 százalékkal bővülhet a gazdaság 2021-ben, az átlagos reálkereset viszont alig fog nőni. A kormány folytatja...","id":"20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fd339d-d752-4b55-a399-6ba1f93a1ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_A_jegybankinal_pesszimistabb_elorejelzes_erkezett_2021re","timestamp":"2021. március. 24. 11:10","title":"A jegybankinál pesszimistább előrejelzés érkezett 2021-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József fideszes EP-képviselőt is, aki egy csatornán menekült egy illegális partiról.","shortLead":"Egy tévétársaság éppen rendőrökkel akciózott, amikor tavaly novemberben egy riasztás során elfogták Szájer József...","id":"20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c7994e-35ba-46af-9530-5bda90614ff4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_Videon_ahogy_Szajert_elfogjak_a_rendorok_Brusszelben","timestamp":"2021. március. 24. 11:23","title":"Szájer lebukása: egy belga tévé bemutatta a rendőri akció videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A G7 számításai szerint egy fideszes vezetésű megyeszékhely lakosonként 45 ezer forint támogatáshoz jutott a 2019-es választás óta, míg egy ellenzéki 20 ezer forinthoz.","shortLead":"A G7 számításai szerint egy fideszes vezetésű megyeszékhely lakosonként 45 ezer forint támogatáshoz jutott a 2019-es...","id":"20210324_unios_penzek_tamogatas_fidesz_ellenzek_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b592d2de-e555-40f5-84a0-a23b29e3a4b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_unios_penzek_tamogatas_fidesz_ellenzek_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 08:05","title":"A kormány több uniós pénzt irányít a gazdagabb, fideszes városokhoz, mint a szegényebb, ellenzéki vezetésűekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","shortLead":"Egy szupermarketben tört ki lövöldözés Coloradoban, a gyanúsítottat élve fogták el.","id":"20210323_boulder_lovoldozes_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe145652-b176-42d0-8a31-c306e0d3556d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f298e97-3d7c-4504-a1a2-c44e1b12829a","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_boulder_lovoldozes_usa","timestamp":"2021. március. 23. 05:20","title":"Legalább 10 ember meghalt egy amerikai áruházi lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","shortLead":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","id":"20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f1340-86b6-4455-bc10-5816d40e19b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","timestamp":"2021. március. 23. 10:14","title":"Orbán: Addig nem tudunk nyitni, amíg minden 65 fölötti regisztrált nincs beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","shortLead":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","id":"20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1077fa-129f-4e05-8d39-a7a8debfc4cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","timestamp":"2021. március. 22. 16:30","title":"Mától tilos a pornó az Indavideón, letörölnek minden eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Azonkívül, hogy a legvitatottabb tervet hétfő este törölte a kormány, kedden későn este a többi balatonvilágosi szállodatervnél is megengedte, hogy szakemberek mondjanak róluk véleményt.","shortLead":"Azonkívül, hogy a legvitatottabb tervet hétfő este törölte a kormány, kedden későn este a többi balatonvilágosi...","id":"20210324_szalloda_balatonvilagos_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72543758-2746-465d-a50c-97e95d3408b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_szalloda_balatonvilagos_magyar_kormany","timestamp":"2021. március. 24. 08:46","title":"Balatonvilágosi szállodaépítések: újabb kis engedményt tett a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]