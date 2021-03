Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","shortLead":"Bemutatták az új bankjegyet, amelyen a melegségéért meghurcolt világhírű matematikus portréja lesz látható.","id":"20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24507e5-7bfc-469e-8704-703cde983427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079196fb-6853-47ff-9cba-12be85ae66e9","keywords":null,"link":"/elet/20210325_alan_turing_50_font_bankjegy","timestamp":"2021. március. 25. 12:43","title":"Alan Turing kerül az új 50 fontos bankjegyre, szivárványos zászlóval tiszteleg előtte a Bank of England","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","shortLead":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","id":"20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b29b58-8795-492a-af82-6395012b8ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","timestamp":"2021. március. 25. 16:03","title":"Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon rosszak a halálozási adatok, de hamarosan több millió új vakcina érkezhet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nagyon rosszak a halálozási adatok, de hamarosan több millió új vakcina érkezhet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210325_Radar_Merkel_bocsanatot_kert_Szajert_250_eurora_buntettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed872c5-9078-4722-b969-f65abc2e2e90","keywords":null,"link":"/360/20210325_Radar_Merkel_bocsanatot_kert_Szajert_250_eurora_buntettek","timestamp":"2021. március. 25. 08:00","title":"Radar360: Merkel bocsánatot kért, Szájert 250 euróra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd forintra az élelmiszer-feldolgozók pályázhatnak. A keret háromnegyede a nagyvállalatoknak juthat.","shortLead":"A mostani uniós ciklusban 4265 milliárd forint jut a vidékfejlesztésre, a következő hét év alatt ebből 750 milliárd...","id":"20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24e60dc7-b4c2-4a60-b634-ee956e3bb24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527af0-bda6-4fdd-8409-d850539571c9","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_A_videkfejlesztesi_penz_otode_az_elelmiszeriparba_csuroghat","timestamp":"2021. március. 25. 16:05","title":"A vidékfejlesztési pénz hatoda az élelmiszeriparba csuroghat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. ","shortLead":"Nem sokkal az indulás után vagy egy hibaüzenet jelenik meg, vagy egyáltalán nem elérhető a webhely. ","id":"20210325_Oltas_regisztracio_honlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0bad1-4640-4545-90a1-d71910cd1bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_Oltas_regisztracio_honlap","timestamp":"2021. március. 25. 15:35","title":"Máris akadozik az oltásregisztrációt ellenőrző honlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója reméli, hogy hamarosan vizsgálhatják a kínai vakcinát.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség igazgatója reméli, hogy hamarosan vizsgálhatják a kínai vakcinát.","id":"20210324_sinopharm_ema_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6401cee1-04af-4541-b8da-161fd542df9c","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_sinopharm_ema_targyalas","timestamp":"2021. március. 24. 11:22","title":"Már az uniós gyógyszerügynökség is tárgyal a Sinopharm-vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Súlyos pénzügyi gondokkal küszködik a Barcelona, melynek előző elnökét korrupcióval vádolják, a csapat pedig kiesett a Bajnokok Ligájából. A szurkolók a klub új vezetőjétől remélik a fellendülést és azt, hogy maradásra bírja Messit.","shortLead":"Súlyos pénzügyi gondokkal küszködik a Barcelona, melynek előző elnökét korrupcióval vádolják, a csapat pedig kiesett...","id":"202111__fc_barcelona__csodkozelben__marade_messi__taktikai_szabalytalansagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973527d9-3cf8-45c7-8458-61a45a9a145a","keywords":null,"link":"/360/202111__fc_barcelona__csodkozelben__marade_messi__taktikai_szabalytalansagok","timestamp":"2021. március. 25. 17:30","title":"A kassza üres, Messi leléphet – innen szeretne nyerni a Barcelona új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg – nyilatkozta Maruzsa Zoltán, aki szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen működik.","shortLead":"Az általános iskolák és az óvodák újranyitását és az érettségi vizsgák forgatókönyvét is a járvány határozza meg –...","id":"20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec7960e-011d-4d22-811a-b044341b2ff4","keywords":null,"link":"/kultura/20210325_maruzsa_zoltan_koznevelesi_allamtitkar_ovodak_iskolak_nyitas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 25. 08:05","title":"Köznevelési államtitkár: Kell ahhoz némi optimizmus, hogy az április 7-i nyitást kőbe vésettnek vegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]