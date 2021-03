Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is előír a terézvárosi rendelet.","shortLead":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is...","id":"20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edfe9e-fe4b-491b-9be0-6b531c6c4d77","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","timestamp":"2021. március. 25. 16:19","title":"Szigorú feltételeket ír elő az első fővárosi Airbnb-szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22cedc1f-787b-443b-88d0-83074ad25a71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia már korábban is befészkelte magát a PowerPointba: a Presenter Coach tanácsokat adott a felhasználók prezentációt követve. 