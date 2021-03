Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon is nagy a torlódás. ","shortLead":"Szinte bárkinek beadják az oltást, ezért már külföldiek is megrohamozták a szerbiai oltópontokat. Több határszakaszon...","id":"20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7302417c-5210-4066-974a-0d830e466bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362e0393-5ffe-444b-b96b-91581762c62d","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Barki_kaphat_oltast_Szerbiaban__kigyozo_sorok_a_hataron","timestamp":"2021. március. 28. 09:23","title":"Bárki kaphat oltást Szerbiában - kígyózó sorok a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen a hozzáállás, az emberek még mindig nem érzik át, hogy mekkora a baj – mondta az Indexnek Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa.","shortLead":"Itt a jó idő, az emberek pedig úgy indultak meg, mintha a járványnak már semmi nyoma nem lenne. Iszonyú felelőtlen...","id":"20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5395ea-6146-4b9f-bced-0e62716cb46f","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Meg_lesz_a_bojtje_a_felelotlensegnek__allitja_Zacher_Gabor_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2021. március. 27. 19:32","title":"Meglesz a böjtje a felelőtlenségnek – állítja Zacher Gábor a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gyászol a szinkronszakma.","shortLead":"Gyászol a szinkronszakma.","id":"20210328_Meghalt_Fek_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0b9dd2-d42b-4986-a735-fe05e3398d28","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Meghalt_Fek_Gyorgy","timestamp":"2021. március. 28. 16:54","title":"Meghalt Fék György hangmérnök, aki több mint hatszáz filmen dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac turisztikai miniszter szombaton.","shortLead":"Horvátországban májusban megkezdődhet a turisztikai dolgozók koronavírus elleni oltása - jelentette be Nikolina Brnjac...","id":"20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97daed42-4308-46d0-a38f-6f30fc267df5","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_horvatok_mar_nagyon_keszuknek_ra_hogy_fogadhassak_a_turistakat","timestamp":"2021. március. 27. 14:57","title":"A horvátok már nagyon készülnek rá, hogy fogadhassák a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis területen égtek a lángok, mégis meghalt valószínűleg füstmérgezésben egy ember. A katasztrófavédelem szóvivője szerint érdemes füstérzékelőt venni.","shortLead":"Kis területen égtek a lángok, mégis meghalt valószínűleg füstmérgezésben egy ember. A katasztrófavédelem szóvivője...","id":"20210328_Alig_felnegyzetmeteren_egtek_a_langok_megis_meghalt_valaki_Kispesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6bb9da-1174-4339-bd1f-9210aa5c6b06","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Alig_felnegyzetmeteren_egtek_a_langok_megis_meghalt_valaki_Kispesten","timestamp":"2021. március. 28. 09:41","title":"Alig fél négyzetméteren égtek a lángok, mégis meghalt valaki Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","shortLead":"Kezdi jobban érezni magát, ha minden jól megy, lassan elhagyhatja a covid-osztályt. ","id":"20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e88c576-0770-4d46-bf1d-6bbed750a0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212cc0f-3d92-488e-ba99-fbd125b63ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Korhaz_Suli_Janos_koronavirus","timestamp":"2021. március. 28. 19:06","title":"Kórházban ápolják a koronavírusos Süli János minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a8de02-904c-47a8-80cb-847fd3d2cf80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","timestamp":"2021. március. 28. 12:00","title":"Ez történt: Európa után Amerikában is megszólalt valami furcsa morajlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","shortLead":"Az élről Max Verstappen rajtol majd. ","id":"20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001b99a4-b006-4ac7-9351-d15c66e768da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1848dc4-c3cd-4583-89f0-8057f8779744","keywords":null,"link":"/cegauto/20210328_Forma1_Vettel_rajtbuntetes","timestamp":"2021. március. 28. 15:45","title":"Forma-1: Rajtbüntetést kapott Vettel, a mezőny végéről indulhat a futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]