[{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","shortLead":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","id":"20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de5245-f16d-4008-8173-69e7974a63b9","keywords":null,"link":"/360/20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","timestamp":"2021. március. 27. 13:30","title":"Dobozi István: Mit akar Biden Európától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be az ázsiai országgal szemben - számol be az Euronews.","shortLead":"A két ruházati márka termékeinek forgalmazása is veszélybe került néhány nappal azután, hogy az Európai Unió...","id":"20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3081e1ce-3618-45ff-83f4-ecf2fbe97d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c279ea21-2c7e-419e-8389-14ebba20d758","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Elkezdtek_bojkottalni_a_Niket_es_a_HMet_Kinaban","timestamp":"2021. március. 27. 11:38","title":"Elkezdték bojkottálni a Nike-t és a H&M-et Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","shortLead":"A tragédiának eddig 25 halálos áldozatát találták meg.","id":"20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4570030-0e28-476f-8fc6-e8da9bf6eff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ca5b6-4c50-4203-a79c-f0bdf07f66a9","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_egyiptom_kairo_osszeomlott_epulet_tulelo_csecsemo","timestamp":"2021. március. 29. 05:57","title":"Hat hónapos túlélőt találtak az összeomlott kairói lakóház romjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A boszorkányüldözés elmaradt, és közben a családi házak alól sem vették ki a telket. A német újraegyesítésről szóló...","id":"20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfb2422-cf36-4e78-afc5-ff70b4a1419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4788c351-8a85-4491-8486-d15fe9fc3012","keywords":null,"link":"/360/20210327_ugynoklista_telkek_privatizalas_1991_marcius_30","timestamp":"2021. március. 27. 16:30","title":"Nyilvánosságra hozták az ügynöklistát – 1991. március 30.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a010f6b2-4cba-4968-a724-e4a6da99e482","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Leonard Nimoy, a város szülötte előtt tisztelegve a színész által a Star Trek-sorozatban alakított Spock jellegzetes üdvözlő gesztusát ábrázoló monumentális szobrot állít a bostoni Tudomány Múzeuma.","shortLead":"Leonard Nimoy, a város szülötte előtt tisztelegve a színész által a Star Trek-sorozatban alakított Spock jellegzetes...","id":"20210328_leonard_nimoy_szobor_bostoni_muzeum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a010f6b2-4cba-4968-a724-e4a6da99e482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d19041-778a-4dd9-92c1-001fcddd9ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_leonard_nimoy_szobor_bostoni_muzeum","timestamp":"2021. március. 28. 22:55","title":"6 méter magas szobrot állítanak a Star Trek legendás Spockjának, Leonard Nimoynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","shortLead":"Egy új úton szerzett élmények gyűjteménye az amerikai énekesnő legújabb, Chemtrails Over The Country Club című albuma.","id":"202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ec4d9-b93a-440e-9623-41fef52cbf0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b197934e-fe7d-4a73-bdd7-febb61ec9d22","keywords":null,"link":"/360/202112_lemez__az_egre_irva_lana_del_rey_chemtrails_over_the_country_club","timestamp":"2021. március. 28. 13:45","title":"Vallásról, hírnévről, összeesküvés-elméletekről énekel Lana Del Rey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","shortLead":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","id":"20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d140f24-d3f7-4451-9690-e9310794f29b","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","timestamp":"2021. március. 27. 10:35","title":"Elvi okokból csak néhány háziorvos nem olt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint azonban „a jövőre vonatkozó minden prognózis bizonytalan” a járvány miatt.","id":"20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefb41b4-ebfd-418c-af00-2eb1309969f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Gulyas_Gergely_Aprilisban_mindenkeppen_ebedelhetunk_mar_egy_etterem_teraszan","timestamp":"2021. március. 27. 12:57","title":"Gulyás Gergely: Áprilisban mindenképpen ebédelhetünk már egy étterem teraszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]