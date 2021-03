Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította a trendet.","shortLead":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította...","id":"20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8c879-f323-4db5-81c7-2a08162d1657","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","timestamp":"2021. március. 29. 10:39","title":"Százával költöztek a Balaton-parti településekre tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","shortLead":"A palackot dobó mercedeses bemutatott egy jobbról előzést is az eset után.","id":"20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0559958c-124e-4916-965c-8efa331fac11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1872f03-a467-4ece-9e4e-320e49c73920","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_buntetofekezes_palack_M3_as_autopalya","timestamp":"2021. március. 29. 20:10","title":"Büntetőfékezés után röpült egy palack az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1850ca-00ca-4edc-8f2d-62a0b45cf36c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós szerint, ha a szennyvízadatok kedvezőek lesznek, akkor április közepén jöhet egy könnyítés.","shortLead":"Rusvai Miklós szerint, ha a szennyvízadatok kedvezőek lesznek, akkor április közepén jöhet egy könnyítés.","id":"20210329_rusvai_miklos_virologus_negyedik_hullam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf1850ca-00ca-4edc-8f2d-62a0b45cf36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5e06ae-01a7-48a1-bb81-4b2ec769bb1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_rusvai_miklos_virologus_negyedik_hullam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 29. 18:03","title":"Virológus: Nem lesz negyedik hullám Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy halad előre az oltási program, teszik fel egyre többen a kérdést: mit tehetnek akkor egy cég vezetői, ha szeretnék, hogy a dolgozóik beoltassák magukat, de van, aki erre nem hajlandó? Mire van joguk a cégvezetőknek, és mit tehet meg a dolgozó? Az Adózóna most összefoglalta a tudnivalókat.","shortLead":"Ahogy halad előre az oltási program, teszik fel egyre többen a kérdést: mit tehetnek akkor egy cég vezetői, ha...","id":"20210329_adozona_munka_covid_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9d03e-6bfc-4441-a0ac-d94b9c40cad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_adozona_munka_covid_oltas_vakcina","timestamp":"2021. március. 29. 14:45","title":"Ki lehet-e rúgni egy dolgozót azért, mert nem akarja beoltatni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f03119-e1d6-4b31-b471-7c192ab4f590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vujity Tvrtko elárulta, mivel tölti mostanában az idejét Hawaiin. ","shortLead":"Vujity Tvrtko elárulta, mivel tölti mostanában az idejét Hawaiin. ","id":"20210329_Film_keszul_Vujity_Tvrtkorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f03119-e1d6-4b31-b471-7c192ab4f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983dff1c-4d6a-4db4-bcd0-73f7364bb3c2","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Film_keszul_Vujity_Tvrtkorol","timestamp":"2021. március. 29. 12:35","title":"Film készül Vujity Tvrtkóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód, a Galaxy S21-család tagjai a világ óriási okostelefon-piacán, az Egyesült Államokban.","shortLead":"Amennyire keresztbe tett a váratlan koronavírus-járvány a Galaxy S20-aknak, oly magabiztosan hasítanak az utód...","id":"20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05f34af-78f6-4af4-a616-5b42d1423e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b62128-722c-49fb-9d8e-6b3c78f7eed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_samsung_galaxy_s21_ultra_amerikai_piacon","timestamp":"2021. március. 28. 08:03","title":"Melyik telefonokat imádják most legjobban az amerikaiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban, a Mallban és a Barionban is tulajdonos életének és karrierjének. Petr Kellnert sokan az amerikai álom megtestesülésének tartották hazájában, Csehországban, ám politikai nézetei sokakat aggodalommal töltöttek el.","shortLead":"Tragikus véget vetett egy alaszkai helikopterbaleset az egyik leggazdagabb közép-európai üzletember, a Telenorban...","id":"20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf1649c-ae67-41cc-8d22-34274e47543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddbd607-b519-4307-bea9-f26617c1b27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_Korszakos_zseni_vagy_a_politikusokat_mozgato_oligarcha_Petr_Kellner_portreja","timestamp":"2021. március. 29. 17:01","title":"Korszakos zseni vagy a politikusokat mozgató oligarcha? – Így tört előre a most Alaszkában elhunyt Petr Kellner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé a Google.","shortLead":"Egy nemzetközi összefogás eredményeként a korábbiaknál is sokkal biztonságosabb mobilfunkciókat tenne elérhetővé...","id":"20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6275a6-c5ac-4cfb-a02a-d758cbf5d35d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_google_android_ready_se_alliance_digitalis_penztarca_slusszkulcs","timestamp":"2021. március. 29. 15:03","title":"Szépen lassan minden androidos mobilból slusszkulcsot csinálna a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]