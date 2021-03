Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb részletszabályokról döntött a kormány.","shortLead":"Újabb részletszabályokról döntött a kormány.","id":"20210327_A_vedekezesben_reszt_vevok_meg_3_evig_kivehetik_a_szabadsagukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f52e80c-a461-4898-986a-63ef7c44cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e97ffa0-27bf-4e4d-8165-6445a2e39af4","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_A_vedekezesben_reszt_vevok_meg_3_evig_kivehetik_a_szabadsagukat","timestamp":"2021. március. 27. 19:48","title":"A védekezésben részt vevők még 3 évig kivehetik a szabadságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb6181f-9f32-42e2-aaee-6954f90261d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A taxis cégek szerint sokan hívnak bérautót azért, hogy kilógjanak a karanténból bevásárolni. Mások a PCR-tesztre mennek taxival - írja a 24.hu","shortLead":"A taxis cégek szerint sokan hívnak bérautót azért, hogy kilógjanak a karanténból bevásárolni. Mások a PCR-tesztre...","id":"20210327_Igy_lognak_ki_taxival_az_emberek_a_karantenbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb6181f-9f32-42e2-aaee-6954f90261d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be980639-ea48-45eb-bed3-2d3867d5bf63","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Igy_lognak_ki_taxival_az_emberek_a_karantenbol","timestamp":"2021. március. 27. 15:18","title":"Így lógnak ki taxival az emberek a karanténból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll a háttérben, és megnéztük, mekkora az új Aczél György birodalma.","shortLead":"Egymásnak esett Orbán két legelszántabb kultúrharcosa, Szakács Árpád és Demeter Szilárd. Utánajártunk, mi áll...","id":"202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c852ac1c-b280-4fe2-b83e-8cd608a6f2bd","keywords":null,"link":"/360/202112__demeter_szilard_birodalma__kulturalis_terfoglalas__aczelos__irodalmi_lepegeto","timestamp":"2021. március. 27. 11:00","title":"Demeter Szilárd lesz az új Aczél György? Központosítva ömlenek a milliárdok kultúrába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik megkapták az oltást, vagy átestek a fertőzésen. A nem oltottak számára viszont nem sokat változik a helyzet egyelőre. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint hamarosan egy kávézó teraszára is kiülhetnek és szabadon mozoghatnak azok, akik...","id":"20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c6b807-8adc-4965-8f60-ce603ac6093b","keywords":null,"link":"/itthon/20210328_Merkely_az_oltottak_szabadon_mozoghatnak_majd_a_nem_oltottak_nem","timestamp":"2021. március. 28. 11:09","title":"Merkely: az oltottak szabadon mozoghatnak majd, a nem oltottak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját, ehhez 20 ezer tonna homokot kellett elkotorni. 321 hajó vár, hogy újra elinduljon a forgalom.","shortLead":"Szombatra sikerült kiszabadítani az üledékből a hajó farát és kormánylapátját, ehhez 20 ezer tonna homokot kellett...","id":"20210328_Vegre_sikerult_megmozditani_a_Szuezicsatornaban_rekedt_Ever_Given_teherhajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff89246-92e6-4e2f-9146-ab3a98d2c6cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Vegre_sikerult_megmozditani_a_Szuezicsatornaban_rekedt_Ever_Given_teherhajot","timestamp":"2021. március. 28. 07:50","title":"Végre sikerült megmozdítani a Szuezi-csatornában rekedt Ever Given teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3d19e7-d530-49d1-a660-99f4d0c178a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-be két év kihagyás után visszatérő pilóta nem érzi öregnek magát.","shortLead":"A Forma–1-be két év kihagyás után visszatérő pilóta nem érzi öregnek magát.","id":"20210327_Fernando_Alonso_nem_erti_miert_jon_mindenki_az_eletkoraval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d3d19e7-d530-49d1-a660-99f4d0c178a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdc4ef5-5ce7-4bab-ad21-a7ed8b858cf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Fernando_Alonso_nem_erti_miert_jon_mindenki_az_eletkoraval","timestamp":"2021. március. 27. 11:05","title":"Fernando Alonso nem érti, miért jön mindenki az életkorával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e50dd608-950f-4ec7-bf64-fed44a026a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a8de02-904c-47a8-80cb-847fd3d2cf80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_csomagkuldo_sms_csalas_morajlo_hangok_android_webview_kariko_katalin_vakcina_utan","timestamp":"2021. március. 28. 12:00","title":"Ez történt: Európa után Amerikában is megszólalt valami furcsa morajlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította a trendet.","shortLead":"A tóparti települések lakossága eddig az országos átlagnál is gyorsabban fogyott, de 2020 a visszájára fordította...","id":"20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c8c879-f323-4db5-81c7-2a08162d1657","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210329_sokan_koltoznek_a_balaton_kore","timestamp":"2021. március. 29. 10:39","title":"Százával költöztek a Balaton-parti településekre tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]