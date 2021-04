Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani. Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.

A még debütálásra váró eszközön egy külső ventilátor is van, míg a kameráknak középtájt jutott hely.

A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. ","shortLead":"A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. A korábbinál gyorsabban fertőző brit mutáció az oka.

Legkésőbb szerda délelőtt meglesz a 2,5 millió beoltott Magyarországon.

Tovább erősíti kapcsolatait a rokonnak vélt türk népekkel Orbán Viktor, aki azzal pótolta a testület Kazahsztánba tervezett, de a koronavírus-járvány miatt online megtartott csúcstalálkozóját, hogy személyesen meglátogatta Üzbegisztánt.

1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését. ","shortLead":"Tovább erősíti kapcsolatait a rokonnak vélt türk népekkel Orbán Viktor, aki azzal pótolta a testület Kazahsztánba...","id":"20210406_uzbeg__magyar_krumpli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50359d33-30f6-40d5-a05c-108cbb40f212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0f867c-0867-4342-a3ee-cde297767ed9","keywords":null,"link":"/360/20210406_uzbeg__magyar_krumpli","timestamp":"2021. április. 07. 17:00","title":"Mélyülő barátság és krumplikutatás – az üzbégek nyugatra, a magyarok keletre nyitnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","shortLead":"1971. április 6-án jelentették be az első magyar szupergrup megszületését.\r

\r

","id":"20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50d4efd3-8d18-4868-87af-f8bdca0a4d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fc3b05-dc39-492d-b3f6-0013b2de025e","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_Otven_eve_alakult_meg_az_LGT","timestamp":"2021. április. 06. 09:17","title":"Ötven éve alakult meg az LGT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]