[{"available":true,"c_guid":"11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amióta techvilág a techvilág, a nagy cégek szívesen gúnyolják konkurenseiket. A Microsoft újabb trollkodása, amelynek célkeresztjébe az Apple, illetve a MacBook került, nem sikerült túl elegánsra.","shortLead":"Amióta techvilág a techvilág, a nagy cégek szívesen gúnyolják konkurenseiket. A Microsoft újabb trollkodása, amelynek...","id":"20210406_microsoft_apple_ellenreklam_backbook_macbook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e61efe-7bc6-497b-a93f-4683a4c17e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2488bc92-f546-426d-8649-c02fda941810","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_microsoft_apple_ellenreklam_backbook_macbook","timestamp":"2021. április. 06. 21:03","title":"Nem túl elegánsan trollkodta meg a Microsoft az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","shortLead":"A februári puccs óta folyamatosak a megmozdulások az ázsiai országban.","id":"20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8e07a5-9198-41cc-8f59-491ab93d4139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc25bb3f-0c04-45a5-9e05-5eebeb99c1e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Husveti_tojasokra_irt_uzenetekkel_tiltakoztak_a_mianmari_tuntetok","timestamp":"2021. április. 05. 10:02","title":"Húsvéti tojásokra írt üzenetekkel tiltakoztak a mianmari tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik irányba naponta egyszer, a másikba kétszer áll meg vonat, reggel háromnegyed nyolc után már egy sem.","shortLead":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik...","id":"20210406_vasut_megallo_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a43107-f107-4bf0-a1c7-f1873f6fea21","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_vasut_megallo_vonat","timestamp":"2021. április. 06. 09:40","title":"512 millió forintból újítottak fel vasúti megállóhelyeket, csak a vonatok hiányoznak onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemrég egy szakkommentátori állásból a véleményéért elküldött focimenedzser szomorúnak nevezte, hogy bárki elveszítheti állását a véleményéért.","shortLead":"A nemrég egy szakkommentátori állásból a véleményéért elküldött focimenedzser szomorúnak nevezte, hogy bárki...","id":"20210406_petry_zsolt_kirugasa_reagalt_hrutka_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee19374-16c2-4399-83c4-373acde446cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b3995-bb52-4758-87a2-1103142c76d6","keywords":null,"link":"/elet/20210406_petry_zsolt_kirugasa_reagalt_hrutka_janos","timestamp":"2021. április. 06. 19:42","title":"Hrutka János Petry Zsolt kirúgásáról: Szomorú, hogy minden és mindenki csak eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai egységek ellen.","shortLead":"A USS Johnston 1944-ben süllyedt el a Samar-szigetnél, miután a japán flotta elsöprő győzelmet aratott az amerikai...","id":"20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4034040e-03db-44b1-b1a4-7cfeed207412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577ddb-5e09-468d-9d72-abf19cc34665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_hadihajo_victor_vescovo_uss_johnston","timestamp":"2021. április. 06. 15:03","title":"Felvételek készültek a világ legmélyebben fekvő hajóroncsáról – ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","shortLead":"Az érzelmeket vizsgálja a test jelzésein keresztül egy kütyü, amit terápia kialakításához is lehet használni.","id":"202113_viselheto_pszichologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97d68024-c422-4aeb-b9aa-afdbc9d8069c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcab7e57-76ee-4ef8-8673-6d99e3c542a9","keywords":null,"link":"/360/202113_viselheto_pszichologus","timestamp":"2021. április. 06. 17:45","title":"Mindenkinek jól jöhet egy pszichológus – főleg, ha a csuklón viselhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést kért a frontvonalban küzdő mentődolgozók felé.","shortLead":"A feljelentésben kifogásolt hamburger ügyére maga az Országos Mentőszolgálat főigazgatója reagált. Válaszában megértést...","id":"20210406_mentos_feljelentes_hamburger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d7be5dd-e1c1-494a-ad83-230edeaf7438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bce2dee-8d57-4a44-b3cd-aa3307bb0da9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_mentos_feljelentes_hamburger","timestamp":"2021. április. 06. 14:55","title":"Feljelentettek egy mentőst, amiért ebédet vett magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]