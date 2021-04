Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az európai színművészeti iskolákat tömörítő szervezet úgy határozott, hogy nem kívánja a tagjai közt tudni a Színház- és Filmművészeti Egyetemet. Ám az SZFE szerint alapszabály írja elő, hogy a kizárásról az érintett felet is meg kell hallgatni. Márpedig őket nem hallgatták meg – írják lapunknak megküldött közleményükben. Az európai színművészeti iskolákat tömörítő szervezet úgy határozott, hogy nem kívánja a tagjai közt tudni a Színház- és Filmművészeti Egyetemet. Ám az SZFE szerint alapszabály írja elő, hogy a kizárásról az érintett felet is meg kell hallgatni. Márpedig őket nem hallgatták meg. Az SZFE szerint szabályt szegve zárhatják ki őket az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából. Tíz kilométeres kitörési oszlop szállt fel a vulkánból, a lakosságot hajókkal menekítik a közeli szigetekre. Kitört a La Soufriére vulkán, evakuálják Saint Vincent lakosait. Akkora visszaesés volt a kiskereskedelmi forgalomban, mint amekkora a tavaly áprilisi boltzárat leszámítva sosem, az igazán kellemetlen meglepetés nem ez a most kiadott számokban, hanem az: még 2020 végéhez, 2021 januárjához képest is keveset vásároltak az emberek idén februárban. Úgy tűnik, elhúzódó válságra készültek sokan már akkor is. KSH: A márciusi lezárás előtt sem mertek az emberek költekezni Az érkező járművek mindkét forgalmi sávban szétterítették a csapágygolyókat, amelyek balesetveszélyt jelentettek az úttesten. Csapágygolyók ömlöttek a 86-os útra, a teherautós elhajtott a helyszínről Már több mint négymillióan regisztráltak oltásra – derült még ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. Jövő héttől hatféle koronavírus elleni vakcina lesz elérhető Magyarországon Az önérzetében megsértett Tayyip Erdogan török elnök hirtelen döntésével ismét válságba sodorta a gazdaságot, miközben Törökország vészesen eladósodott. Erdogan a piacokkal akar dacolni, és bedönti a török gazdaságot A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatása szerint a Magyar Posta logójával ellátott kamu e-maillel próbálkoznak az adathalász csalók. Kapott e-mailt a Postától? Vigyázzon, átverés áldozata lehet A rendőrség szerint nyilvánvalóan gondosan megtervezték a gyilkosságot. Jéorjiosz Karaivazzal hét lövedék végzett. Meggyilkoltak egy bűnügyi újságírót Görögországban