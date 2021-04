Lassan leköszönnek teljesen a kisebb kategóriákban a gázolajos autók. Pedig, amikor egy nem is túl nagy tank gázolajjal közel ezer kilométert is el lehet autózni, akkor a hatékonyság nem lehet kérdés.

Számtalanszor elhangzott már, hogy a dízeleknek megvan a maga előnye. Az alapvetően a benzineseknél alacsonyabb CO2-kibocsátás mellett a kipufogógázok utókezelésének technológiája is oda, hogy a retteget nitrogén-oxidokat is kordában lehessen tartani. Ha egy ilyen, kompakt méretű és ésszerű méretű autót, mint az A3-as leginkább utazásra használ valaki, ritka vendég lesz dízelesként – régi képzavarral - egy benzinkúton.

A haladás még dízel technikája

Az Audi A3 sokáig volt az egyik legjobban eladható modellje a cégnek, amelynek negyedik generációja a tavalyi év elején jelent meg. A lényeg most sem változott az Audi A3 akárhogyan is nézzük nem más, mint a Volkswagen Golf extra kivitele.

Az MQB padlólemezből kihozható maximum ebben a kategóriában. A mostani generáció persze az eddigieknél is látványosabb megjelenésű, hatalmas méhsejtes ráccsal takart hűtővel és fenyegető éles vonalakkal. A hátsó részén tetőspoiler, LED-es lámpák, valamint markáns vízszintes vonal mutatja a jellegzetes stílusjegyeket. Látni rajta, hogy Audi.

Képgaléria

Az alapokat tekintve klasszikus kompakt: 4343 mm hosszú, 1816 mm széles és 1449 mm magas, a tengelytávja 2636 mm. A Sportback öt személyes és 380 literes térfogatú csomagtartót kínál, amely a második sor ülései lehajtásakor 1200 literre bővíthető. Igazán audis a kabintere is, sokszögformákkal, és minőségi anyagokkal tükröződik a kicsiben is prémium érzet.

Kérdőjeles részletek persze itt is vannak. Az Audi is, miért ragaszkodik ennyire a „Piano Black” - magyarul zongoralakk - műanyagbetétekhez nehéz megfejten. Itt is szép mennyiségben használták az érthetetlenül kényes felületű anyagot. Apróság az is, hogy a főképernyő ma már tűnik el olyan elegánsan a műszerfalban, mint néhány éve, mára a tabletes kijelzőket elfogadta a világ. A 10,1 colos kijelzőnél viszont előny, hogy külön fizikai gombok is maradtak a fő funkcióknak, mint a klíma. Használat közben pedig minden nagyon finoman működik.

A világból kimegy

A TDI motorok közismerten nem a legcsendesebbek, és erre most sem sikerült rácáfolni, de legalább a 150 lóerős és 360 Nm-es nyomatékú, 2.0 literes dízellel teletank (50 l) esetén megcélozható akár közel 1000 kilométeres etap is. Városon kívül az átlagos üzemanyag-fogyasztást sikerült 4,0 l/100 km-en tartani, autópályán pedig 4,9-en, ami önmagáért beszél.

A hétfokozatú S-tronic sebességváltó is hozza a szokásos kifinomultságot és öt vezetési mód közül lehet választani: komfortos, automatikus, dinamikus, hatékony és egyéni – ezek nyomán érezhetően nyúl bele az elektronika a kormányzás viselkedésébe, a lengéscsillapítók keménységébe.

A városban a kátyúkat jól elnyeli a futómű 18 colos abroncsokkal is. Alapvetően az A3 maradt, amilyen volt, egy könnyen vezethető és akár élvezetes autózást is nyújtó normális méretű autó. Nagyon kiegyensúlyozott bármilyen körülmények között, akármilyen úton. Ugyanakkor messze nem a legolcsóbb választás még olyan hiányosságokkal is, mint a tesztautóból hiányzó tolatókamera.

Összességében egy ilyen dízel a józan választás ígéretét mutatja kifelé. A legnagyobb gond, hogy be is váltsuk ezt az árazásnál jelentkezik, ami jelent esetben egy 18 milliós árcédulát takar a konkrét tesztautó esetében. Prémium kategória ide vagy oda, még a magas használati és későbbi használtérték ellenére is ez erősen a kategória kereteit feszegető árazás. Mindenesetre, ha valaki nem ár alapján választ csalódni biztosan nem fog.

