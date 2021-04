Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Dz. Sz.","category":"kkv","description":"Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák be magukat. Mivel a vendéglátóiparban dolgozók sok emberrel fognak érintkezni, annak sokan örülnének, ha a biztonság érdekében előrevennék őket az oltási sorrendben. ","shortLead":"Készülnek a nyitásra az éttermek, amelyek többnyire igyekeznek rávenni a kollégáikat arra, hogy minél hamarabb oltassák...","id":"20210415_etterem_koronavirus_nyitas_terasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b757a1e2-b74a-47c6-ad41-687cf059413d","keywords":null,"link":"/kkv/20210415_etterem_koronavirus_nyitas_terasz","timestamp":"2021. április. 15. 12:50","title":"Bár kötelezni nem tudják, az éttermek szeretnék, ha minél előbb beoltanák a dolgozóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","id":"20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5162a-c61f-4293-8ed8-02be725e9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","timestamp":"2021. április. 15. 14:27","title":"Maruzsa: Nem lesz kötelező a gyerekeket visszavinni az óvodába és az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","shortLead":"Csak egyetlen, virtuális epizód erejéig, de George Clooney is beszállt. ","id":"20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9246f0-9e04-4363-beb4-55f3de25a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652ee8e-35ed-483a-a4b3-652a9b475b32","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Veszhelyzet_sorozat_epizod","timestamp":"2021. április. 14. 10:36","title":"Újra összeállnak a Vészhelyzet sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és amely miatt a jobboldali publicista pellengérre állította. A hvg.hu-nak arról beszélt: mocskolódó üzeneteket is kap azóta.","shortLead":"Tóthné Laura a sokadik megosztója volt annak a photosoppolt képnek, amelyen Semjén Zsolt halott gólyákkal látható, és...","id":"20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce3887cb-6d34-41cf-838a-9f56daa1f031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3189002-e5c0-49ca-90b9-42655b324b41","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Reagalt_a_no_akire_Bayer_rauszitotta_rajongoit_Fogalmam_sincs_miert_tortenik_ez_velem_En_csak_lattam_a_falamon_egy_kepet_es_megosztottam","timestamp":"2021. április. 14. 11:10","title":"Reagált a nő, akire Bayer Zsolt ráuszította a rajongóit: \"Fogalmam sincs, miért történik ez velem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása érdekében radikálisan megváltoztassák a testük felépítését.","shortLead":"Az amerikai tudósok szerint a Harpegnathos saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása...","id":"20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f77a858-1593-4929-b2b8-e24790e7dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98d17ec-4b4b-4915-9ac5-cd7f8d6b6fac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_hangya_agy_kutatas_fajfenntartas_szaporodas","timestamp":"2021. április. 14. 20:03","title":"Találtak egy hangyát a kutatók, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a sportos kisautó produkcióját eddig esetleg túl visszafogottnak találták.","id":"20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b9db09-8634-41c0-b9fb-e0ffd1a76c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a05af1a-d0f0-4a75-bfce-d765b02994cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_400_loero_3_hengerbol_nagyon_megvadul_a_toyota_gr_yaris","timestamp":"2021. április. 15. 11:21","title":"400 lóerő 3 hengerből: nagyon megvadul a Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","shortLead":"A sportos Mini külsejét és belsejét is modernizálták a facelift során.","id":"20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8afd7-b9f2-4e1f-a32d-b3cb7b397d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4853c5b5-cfd5-4cb0-915a-3cc0b4b60630","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_kicsi_a_bors_de_eros_megujult_a_mini_jcw","timestamp":"2021. április. 15. 07:59","title":"Kicsi a bors, de erős: megújult a Mini JCW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","shortLead":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","id":"20210415_idojaras_fagy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f59548-6bd8-411a-b192-95bd663b1da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_idojaras_fagy","timestamp":"2021. április. 15. 18:58","title":"Még a hétvégén is fagyni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]