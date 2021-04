Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt műtüdő-kezelésre szoruló betegek háromnegyede túléli a betegséget. Ezzel az AKH a világ élvonalában van. Egyszerre huszonöt betegnek tudnak ilyen kezelést biztosítani.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt...","id":"20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939469a5-3ec7-41bf-b196-e869d405e3c8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"A műtüdőre kerülő covidosok háromnegyedét meg tudják menteni Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális értéke egy használt notebooknak.","shortLead":"Egy fővárosi laptopszerviz összeállított egy webes kalkulátort, melyből pár kattintás után kiderül, mennyi a reális...","id":"20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c3572b-a76a-4689-9011-4e16b600fed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f681a3c-a72a-4fa5-803a-df0e74f7d507","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_hasznalt_laptop_ara_bolti_beszamitas_kalkulator","timestamp":"2021. április. 19. 08:03","title":"Van otthon egy használt laptopja? Itt megtudja, mennyit kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten készül majd.","shortLead":"Bemutatkozott hivatalosan is a stuttgarti márka legújabb kompakt elektromos autója, amely az európai piacra Kecskeméten...","id":"20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2a7bc-e492-47ef-8258-8c4034c51af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9d586d-bbc7-40af-ae1e-e90842cfde14","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Mar_elektromos_autot_is_gyartunk_megerkezett_a_Mercedes_EQB","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Már elektromos autót is gyártunk, megérkezett a Mercedes EQB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","shortLead":"Az magyar női kézilabda-válogatott 41-12-re legyőzte Olaszországot Érden, így ott lesz a vb-n.","id":"20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4bf677c-7a93-47b3-a7d0-cbd179f241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c3c66-e449-4b94-b204-ffc7d238e193","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Kijutott_a_vilagbajnoksagra_a_noi_kezilabda_valogatott_","timestamp":"2021. április. 18. 14:48","title":"Kijutott a világbajnokságra a női kézilabda-válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald Trump tiltásáról, de a testület haladékot kért.","shortLead":"Eredetileg 90 nap alatt kellett volna döntést hoznia a Facebook külsős szervezetének az előző amerikai elnök, Donald...","id":"20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b419-8446-45ac-91d8-6b7b42021383","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_facebook_birosag_donald_trump_tiltas","timestamp":"2021. április. 19. 17:03","title":"A Facebook legfelsőbb bírósága 90 nap alatt nem hozott döntést Trump tiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák meg.","shortLead":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák...","id":"20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d622b-e67b-4d32-a760-83a5e1f9271a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 19. 21:22","title":"Két különböző vakcina oltási kombinációját vizsgálják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Különösen Európában éri meg egyre jobban megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat indítani.","shortLead":"Különösen Európában éri meg egyre jobban megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat indítani.","id":"20210419_megujulo_energia_beruhazas_koltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc86f33-2450-4a68-b7a0-6bf199f6d8fc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_megujulo_energia_beruhazas_koltseg","timestamp":"2021. április. 19. 15:15","title":"Egyre jobban megéri megújuló energiába fektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","shortLead":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","id":"20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba805f-15f9-410a-86c8-c925d40b3bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","timestamp":"2021. április. 18. 21:48","title":"Májusban nyitnak a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]