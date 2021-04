Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper elárulta, miről beszélgettek a külügyminiszterrel.","shortLead":"A rapper elárulta, miről beszélgettek a külügyminiszterrel.","id":"20210420_Majka_Szijjarto_talalkozo_zeneipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89689a-915b-4bf2-a3c2-6232eddd0c77","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Majka_Szijjarto_talalkozo_zeneipar","timestamp":"2021. április. 20. 17:11","title":"Majka: Szijjártó megígérte, hogy felterjeszti a meglátásaimat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos részt a weboldalon, amit linkként bárkinek elküldhetünk.","shortLead":"Immár trükközés nélkül, a Chrome böngésző alapfunkciójaként van rá lehetőség, hogy kiemeljünk egy számunkra fontos...","id":"20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7e88e4-fcba-4829-81a4-ef5d1337a665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_google_chrome_bongeszo_kiemeles","timestamp":"2021. április. 20. 10:03","title":"Az utóbbi idők egyik leghasznosabb funkciójával bővült a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","shortLead":"Az olasz sportkocsinak nem csak a motorját piszkálták meg, a külsejét is módosították.","id":"20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9244a2b2-9b47-4250-8b3e-f9280cad8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f129ad-66d6-4b87-b0ed-997925ee4e83","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozel_900_loeros_lett_a_ferrari_f8_tributo_mansory","timestamp":"2021. április. 22. 06:41","title":"Közel 900 lóerős lett a Ferrari F8 Tributo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"András yorki herceg fel akarta vidítani édesanyját, amikor Fülöp herceg kórházban volt.","shortLead":"András yorki herceg fel akarta vidítani édesanyját, amikor Fülöp herceg kórházban volt.","id":"20210421_Andras_herceg_kutyakolyok_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc8a16-083f-4c7b-adff-6a7d6b100885","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Andras_herceg_kutyakolyok_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2021. április. 21. 14:29","title":"Korábban megfogadta, hogy nem lesz több corgija, most mégis két kutyakölyköt kapott fiától II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Fekő Ádám","category":"kkv","description":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5 millió beoltott után, amelyek eddig csak beltéri kiszolgálással foglalkoztak. A bökkenő, hogy az ötletet épp az egyik leginkább érintett Erzsébetváros polgármestere nem támogatja. Az inkább bulizásra szakosodott, de terasszal rendelkező helyek egy része inkább ki sem nyit még akkor sem, ha lehet.","shortLead":"A vendéglátóhelyek megsegítése miatt a belváros parkolóinak egy részét is terasszá alakíthatják azok a helyiségek 3,5...","id":"20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c077183-cba8-4e53-95c5-b17e7feea9cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Egy_hatalmas_terassza_alakulhat_Budapest_belvarosa_35_millio_beoltott_utan","timestamp":"2021. április. 20. 18:10","title":"Hatalmas terasszá alakulhat Budapest belvárosa 3,5 millió beoltott után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat emlegetve képes segítséget hívni.","shortLead":"Az Apple digitális asszisztense, vagyis a Siri számos remek funkcióval rendelkezik. Emellett pusztán kétjegyű számokat...","id":"20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f72fb-d75e-4d7c-8362-e4f1bb45afd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_siri_segelyhivo_apple_iphone_14_17_hangparancs","timestamp":"2021. április. 21. 08:03","title":"Ne próbálja ki otthon, mi történik, ha bemondja az iPhone-nak, hogy 14","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan manőverről videó is készült.","shortLead":"A napokban megtörtént, ami korábban még soha: irányított repülést hajtott végre a NASA egy idegen égitesten. A páratlan...","id":"20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c27aa5c3-394a-47a8-854d-9dc20fd37ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a737b1-484f-4e90-82f2-7f041ffc0bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nasa_ingenuity_dron_mars_repules_video","timestamp":"2021. április. 21. 13:03","title":"Már videón is látható, ahogy helikoptert reptet az emberiség a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]