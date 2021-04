Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","shortLead":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","id":"20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14723ea6-c279-4b84-9bfc-61cea23ea2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","timestamp":"2021. április. 20. 17:43","title":"Az Európa Tanácsig jutott a magyar közmédiában támadott osztrák újságíró ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztek.\r

","shortLead":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben...","id":"20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a08687-3023-48af-9c5b-0872e16cc1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","timestamp":"2021. április. 21. 08:50","title":"Problémás csírázóképesség, kevés mag – letesztelte a Nébih a paprikavetőmagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű helyszínen fognak megrendezni.","shortLead":"Számos óvintézkedést vezettek be a kilencvenharmadik, rendhagyó Oscar-díjátadóra, amelyet részben egy új, de gyönyörű...","id":"20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded9d28b-0038-4457-8d23-03d7bc911d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170e9ad9-ff42-4c5b-a00f-8c9f79a50e99","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Kulonleges_helyszinen_rendezik_meg_es_teszik_Covidbiztossa_a_vasarnapi_Oscargalat","timestamp":"2021. április. 20. 12:27","title":"Különleges helyszínen rendezik meg és teszik Covid-biztossá a vasárnapi Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbf4610-5d01-434e-8c90-6bf65bf550ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Coffea stenophylla jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, és a kávérozsda nevű betegséggel szemben is részben immunis.","shortLead":"A Coffea stenophylla jobban ellenáll a magas hőmérsékletnek, és a kávérozsda nevű betegséggel szemben is részben...","id":"20210420_kave_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fbf4610-5d01-434e-8c90-6bf65bf550ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2cad33-c0e1-45e3-84ca-530d0936b84b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210420_kave_klimavaltozas","timestamp":"2021. április. 20. 13:19","title":"Újra felfedezett fajta oldhatja meg a kávéhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0283b48-8bb8-4a5d-9db2-24448cc3d389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai Új-Skóciában élő orgonaművész a járvány miatt nem tud hazajönni barátja temetésére, noha ez volt Törőcsik Mari kívánsága. Videót készített az emlékére.

","shortLead":"A kanadai Új-Skóciában élő orgonaművész a járvány miatt nem tud hazajönni barátja temetésére, noha ez volt Törőcsik...","id":"20210421_Varnus_Xaver_egy_baratjaval_eljatszotta_Torocsik_Mari_kedvenc_slageret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0283b48-8bb8-4a5d-9db2-24448cc3d389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24747226-b78a-4011-ab07-8cacd5724894","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Varnus_Xaver_egy_baratjaval_eljatszotta_Torocsik_Mari_kedvenc_slageret","timestamp":"2021. április. 21. 12:24","title":"Így adja elő Varnus Xavér Törőcsik Mari kedvenc popslágerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","shortLead":"Bár az LG Rollable nevű készülék valószínűleg már soha nem fog elkészülni, még utoljára megkapott egy tanúsítványt.","id":"20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3500eb-e4b0-4166-851c-6eb556b0878d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_lg_feltekerheto_kijelzos_telefon_lg_rollable_nfc_tanusitvany","timestamp":"2021. április. 20. 11:33","title":"Megkapta az engedélyt az utóbbi idők legérdekesebb telefonja – csak már nincs, aki legyártsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megkapta az államtól a VIII. kerületi épületegyüttest, most beindult a tervezés.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem megkapta az államtól a VIII. kerületi épületegyüttest, most beindult a tervezés.","id":"20210420_egyetemi_campus_viii_kerulet_pazmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37c3e423-8d65-4a93-9b76-9224e00ac3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9430af9-3dc7-4cf5-a411-5265295ae8be","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210420_egyetemi_campus_viii_kerulet_pazmany","timestamp":"2021. április. 20. 11:51","title":"Egyetemi campust alakítanának ki a Magyar Rádió volt épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]