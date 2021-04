Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket alkottak a XlX - XX. században. A róluk szóló könyv az interneten ingyen is olvasható.","shortLead":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket...","id":"202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd8465-0e45-4845-b0f7-ce2858907a7b","keywords":null,"link":"/360/202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","timestamp":"2021. április. 20. 15:00","title":"Újraírják a magyar fotótörténetet: jórészt ismeretlen fotográfusnőkön a fókusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d802fd57-33ca-4eab-83bf-2c8947b6982b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Rómer Flóris Terv keretében újítják fel az erdélyi templomot.","shortLead":"A Rómer Flóris Terv keretében újítják fel az erdélyi templomot.","id":"20210420_Magyarorszag_tamogatas_Tacs_reformatus_templom_mennyezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d802fd57-33ca-4eab-83bf-2c8947b6982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878413d2-a8fd-4add-8b8f-6c34e1bf0380","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Magyarorszag_tamogatas_Tacs_reformatus_templom_mennyezet","timestamp":"2021. április. 20. 16:57","title":"Magyarországi támogatásból mentik meg a tacsi református templom mennyezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi felvásárlásokat. A veszélyhelyzeti rendelet alapján megvétózták, hogy egy osztrák csoport megvegye a holland Aegon magyar leányát.","shortLead":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi...","id":"20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9215560-2b50-46e5-b3ec-0c81680641a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","timestamp":"2021. április. 20. 15:47","title":"Bloomberg: Hollandia diplomáciai útra vitte a magyar kormány eljárását az Aegon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46eec5de-3444-4cad-8677-47304dea5bff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem találta el a kijáratot, a közutasnak ütközött helyette.","shortLead":"Nem találta el a kijáratot, a közutasnak ütközött helyette.","id":"20210420_kozutkezelo_baleset_M0","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46eec5de-3444-4cad-8677-47304dea5bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1223d2d-a0d9-4515-b72b-4377c4299abc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_kozutkezelo_baleset_M0","timestamp":"2021. április. 20. 11:07","title":"A közútkezelő álló járműjébe csapódott egy autó az M0-son – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország újabb koronavírus elleni vakcinával igyekszik magára vonzani a figyelmet.","shortLead":"Oroszország újabb koronavírus elleni vakcinával igyekszik magára vonzani a figyelmet.","id":"20210421_szputnyik_light_oltas_vakcina_dozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abd0283-07dc-4168-bbd4-b13f475a5cf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_szputnyik_light_oltas_vakcina_dozis","timestamp":"2021. április. 21. 17:03","title":"Jöhet az egydózisos Szputnyik oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de visszautazott Kaliforniába.","shortLead":"Felvetődött, hogy a nagyapja temetése után még marad néhány napig, hogy ott legyen Erzsébet 95. születésnapján, de...","id":"20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f76ee9ed-24f7-4048-8762-50460fc7fe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dc27b3-095d-41a7-a90d-765a92731de2","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Harry_herceg_megsem_varta_meg_a_kiralyno_szuletesnapjat","timestamp":"2021. április. 21. 10:14","title":"Harry herceg mégsem várta meg a királynő születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","shortLead":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","id":"20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb6abe5-bb79-4671-aa5c-4c099f06c1e6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","timestamp":"2021. április. 21. 17:11","title":"Elmarad Berki Krisztián büntetőfékezéses tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében úgy dönt, akkor hamarabb is véget érhet.","shortLead":"Május 22-e helyett szeptember végéig is tarthat a veszélyhelyzet, de ha a kormány a járványhelyzet ismeretében...","id":"20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=678526bf-c281-4aac-be9a-bd69225e6a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78cac65-b630-41fb-a891-509b58c98cab","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_veszelyhelyzet_meghosszabbitas","timestamp":"2021. április. 21. 08:12","title":"A kormány lehetőséget ad magának, hogy őszig fenntartsa a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]