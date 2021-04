Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","shortLead":"Két budapesti férfi és 17 éves társuk lopták ki a katalizátorokat. ","id":"20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80d21214-3353-4b84-84cf-bc9a7a0bdfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b432c5be-5714-47ae-98d9-0af992244d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_Kiloptak_katalizator_Illatos_uti_autoszerelo_telephely","timestamp":"2021. április. 22. 10:46","title":"Bérelt autókból lopták ki a katalizátorokat egy Illatos úti autószerelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","shortLead":"Nem tartják meg a csütörtökre kitűzött ülést.","id":"20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c723a3d-a15b-4f86-94f2-501671e64da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb6abe5-bb79-4671-aa5c-4c099f06c1e6","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Elmarad_Berki_Krisztian_buntetofekezes_targyalas","timestamp":"2021. április. 21. 17:11","title":"Elmarad Berki Krisztián büntetőfékezéses tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","shortLead":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","id":"20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e32948-4679-4193-8236-ff0e90c2d28d","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","timestamp":"2021. április. 21. 12:17","title":"Videón, ahogy szabadon engednek egy jaguárcsaládot Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék Derek Chauvint a George Floyd halála ügyében zajló perben. ","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok a közösségi oldalakon reagált, miután mindhárom vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék...","id":"20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a319f2a9-2de3-4e97-8247-281adfff3343","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Lewis_Hamilton_George_halala_nem_volt_hiabavalo","timestamp":"2021. április. 21. 08:44","title":"Lewis Hamilton: George halála nem volt hiábavaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszoros áron, közbeszerzés nélkül takaríttat a szegedi egyetem egy Fidesz közeli céggel. Most a rendőrség nyomoz az ügyben.","shortLead":"Háromszoros áron, közbeszerzés nélkül takaríttat a szegedi egyetem egy Fidesz közeli céggel. Most a rendőrség nyomoz...","id":"20210420_Bekes_megyeben_nyomoznak_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_takaritasi_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213a086c-3c53-41c6-b504-50f3315bcead","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bekes_megyeben_nyomoznak_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_takaritasi_ugyeben","timestamp":"2021. április. 20. 17:44","title":"Békés megyében nyomoznak a Szegedi Tudományegyetem takarítási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","shortLead":"Úgy tűnik, az elektromos autók ígéretével most mindent el lehet még adni a befektetőknek. ","id":"20210420_autogyar_kina_evergrande","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9255c96a-d8ee-4efd-98a9-70f9054b2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084b25f8-526f-45e8-bb2d-ef95a8cdc79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_autogyar_kina_evergrande","timestamp":"2021. április. 20. 13:45","title":"Egyetlen kocsit sem adott el, mégis 87 milliárd dollárt ér egy kínai autógyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Döntött az esküdtszék.","shortLead":"Döntött az esküdtszék.","id":"20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90fe2c6-97ee-4460-891b-af680e96f0cd","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","timestamp":"2021. április. 20. 23:23","title":"Bűnösnek mondták ki Derek Chauvint George Floyd halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","shortLead":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","id":"20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43157d4e-e7f7-4512-93a5-a3e8d76a4531","keywords":null,"link":"/sport/20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 20:58","title":"Megint lefújták a női hokivébét, a magyarokat is érinti a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]