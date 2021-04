Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már körvonalazódik, mire számíthatnak majd a felhasználók a Windows 10-hez várhatóan ősszel megjelenő, Sun Valley néven érkező frissítéssel.","shortLead":"Már körvonalazódik, mire számíthatnak majd a felhasználók a Windows 10-hez várhatóan ősszel megjelenő, Sun Valley néven...","id":"20210426_windows_10_frissites_sun_valley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb2d437-0c99-4488-875c-6c7426d9eef5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_windows_10_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. április. 26. 09:45","title":"Nemsokára önnél is nagyot változik a Windows 10 – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aad9cd-d21f-4a37-986d-111a8d63971c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú új AMG GT-t a jelek szerint már javában közúton tesztelik.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú új AMG GT-t a jelek szerint már javában közúton tesztelik.","id":"20210427_kozuton_kaptak_lencsevegre_a_800_loeros_uj_zold_rendszamos_mercit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41aad9cd-d21f-4a37-986d-111a8d63971c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dae59e9-2f07-4811-839f-974e40c787a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210427_kozuton_kaptak_lencsevegre_a_800_loeros_uj_zold_rendszamos_mercit","timestamp":"2021. április. 27. 07:59","title":"Közúton kapták lencsevégre a 800 lóerős új hibrid Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","shortLead":"A francia gyártó mostantól újabb változatban is kínálja a típus plugin hibrid hajtásláncát. ","id":"20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6982dca8-2cf8-4650-acd8-97d32bf83ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4483e9-1770-4b12-ba1f-b26e1360f321","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_itt_a_zold_rendszamos_uj_5ajtos_renault_megane","timestamp":"2021. április. 26. 11:21","title":"Itt a zöld rendszámos, 5-ajtós új Renault Megane","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210425_Egy_keppel_valaszolt_Kemenesi_Gabor_arra_mit_gondol_a_hetvegi_bulikrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7010557d-a43f-4c1f-a86e-d8da2223d67b","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_Egy_keppel_valaszolt_Kemenesi_Gabor_arra_mit_gondol_a_hetvegi_bulikrol","timestamp":"2021. április. 25. 21:33","title":"Egy képpel válaszolt Kemenesi Gábor arra, mit gondol a hétvégi bulikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad asztalt szinte lehetetlen volt találni. A vírus miatt kevesen aggódtak.","shortLead":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad...","id":"20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee520e-7488-4a34-9f9a-9e56b98d2f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 25. 20:51","title":"Tömegek buliztak tegnap a vendéglátóhelyeken és az utcákon, sokan maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit használnák fel.","shortLead":"Lecserélnék a III. kerületben a H- és a K-hidat is. Az építéshez a Déli összekötő vasúti híd most elbontott elemeit...","id":"20210427_gyalogos_hid_oduda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6872043a-a55f-41a2-b10c-4298be887631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b0915d-70e0-41b3-abb9-e26addc3406d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_gyalogos_hid_oduda","timestamp":"2021. április. 27. 07:45","title":"Kétszintes gyalogoshidat terveznek a Demeter-féle popkulturális központhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter az Indexnek adott interjúban azt mondta: a Fudan építésének nincs B-terve, és bízik Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely bölcsességében.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter az Indexnek adott interjúban azt mondta: a Fudan építésének nincs B-terve, és...","id":"20210426_palkovics_laszlo_fudan_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7bd715-1868-4e0f-beae-1700ae795c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_palkovics_laszlo_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 26. 11:59","title":"Palkovics bízik benne, hogy 500 milliárdnál olcsóbb lesz a Fudan Egyetem budapesti campusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]