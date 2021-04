Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ vezető podcastterjesztője akar lenni a Spotify, és e cél érdekében (illetve az Apple ellenében) akár komoly bevételről is hajlandó lemondani.","shortLead":"A világ vezető podcastterjesztője akar lenni a Spotify, és e cél érdekében (illetve az Apple ellenében) akár komoly...","id":"20210427_spotify_apple_podcast_elofizetesi_rendszer_jutalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefca32a-6e15-4396-ade0-a4cef5e95940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce577b21-6742-40c9-b29f-692c198d5614","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_spotify_apple_podcast_elofizetesi_rendszer_jutalek","timestamp":"2021. április. 26. 17:33","title":"Ehhez mit szólsz, Apple? A Spotify nem fog turkálni a podcastkészítők zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál bizalomgerjesztőbb elnevezéseket fejlesztett. A Szputnyikkal közben oroszországi nyaralást lehet nyerni, csak félő, hogy hosszúra nyúlik majd. ","shortLead":"Miért hangzik úgy az AstraZeneca oltásának fantázianeve, mintha az oroszok adták volna? A Duma Aktuál...","id":"20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f90e09b-b52a-4267-b661-3d91bf0f08d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd12be-32df-425d-897e-4b84cbab94e7","keywords":null,"link":"/360/20210426_Duma_Aktual_Vakcina_nevek","timestamp":"2021. április. 26. 19:00","title":"Új neveket talált a vakcináknak a Duma Aktuál, a mostani unalmasak helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha szakítunk a lineáris gazdálkodással, és áttérünk a körforgásosra. Azaz ha úgy tekintünk a hulladékra, mint a termelés újabb ciklusának beindításához szükséges alapanyagra.","shortLead":"Könnyű leírni, nehéz megcsinálni: úgy tarthatjuk fenn a fejlődést és állíthatjuk helyre bolygónk egészségét, ha...","id":"202116_a_korforgas_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3224480d-5ecc-4470-9add-f31c08538e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0324452c-89cc-4e86-a71a-8e10681c3e5b","keywords":null,"link":"/360/202116_a_korforgas_fele","timestamp":"2021. április. 26. 17:00","title":"Hatalmas üzlet lenne, ha elfelejtenénk a „szemét” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207ecdc7-11da-4aa4-b229-878c9ee82213","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi gigaberuházás gőzerővel fejlődik: állami pénzből már épülnek a kikötők, bontják a cölöpházakat, közműveket fektetnek, terepet rendeznek. Közben a környezetvédelmi engedélyt is módosították, hogy egész évben lehessen a tavat kotorni. A helyiek tiltakoznak, a beruházó hajthatatlan. Mutatjuk a területet földön, vízen, levegőben. ","shortLead":"A Fertő tavi gigaberuházás gőzerővel fejlődik: állami pénzből már épülnek a kikötők, bontják a cölöpházakat, közműveket...","id":"20210426_ferto_to_gigaprojekt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207ecdc7-11da-4aa4-b229-878c9ee82213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428731f5-ef61-4f45-9968-bf4b3f813852","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_ferto_to_gigaprojekt_video","timestamp":"2021. április. 26. 06:30","title":"Nem Jesolo, romhalmaz – beeveztünk a Fertő tavi gigaprojekt területére (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés statisztikái. Koalíciós válság ássa alá az oltási kedvet Romániában.","shortLead":"Váratlanul lemondott a román egészségügyi miniszter, annak ellenére, hogy a vártnál jobban alakultak a járványkezelés...","id":"202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be5bfd7-fa8e-4995-a5f2-6b1623724854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745a1dfa-605a-40a3-a5fd-e5910c80f0d6","keywords":null,"link":"/360/202116__roman_jarvanykezeles__koalicios_viszaly__siker_menesztes__oltas_kozben","timestamp":"2021. április. 25. 13:30","title":"Oltási kampány közben sem csitul a román koalíciós viszály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a692f7-eeec-4d2d-b090-48d053a81818","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A boldog, önálló élet alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk a saját szükségleteinkkel, vágyainkkal, érdekeinkkel, céljainkkal és nem utolsósorban a felelősségünkkel. Ezek mentén határokat állítunk fel, hiszen meg akarjuk őrizni önmagunkat. Miénk a testünk, a gondolataink, az érzéseink, mi döntünk a szellemi és anyagi javaink felől, és ezeket senkinek sincs joga elvenni tőlünk. ","shortLead":"A boldog, önálló élet alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk a saját szükségleteinkkel, vágyainkkal, érdekeinkkel...","id":"20210425_Az_enhatarok_megtartasa_nem_onzes_hanem_onbecsules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a692f7-eeec-4d2d-b090-48d053a81818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b1d664-a601-47d4-9714-b613bc2da5f8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210425_Az_enhatarok_megtartasa_nem_onzes_hanem_onbecsules","timestamp":"2021. április. 25. 20:15","title":"Az énhatárok megtartása nem önzés, hanem önbecsülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","shortLead":"Harminckét év után a hatóságok nyomásának engedve elhagyja Budelli szigetét Mauro Morandi.\r

","id":"20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260c7f13-2318-49f7-b399-b4d0054764c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7928ac57-d84c-44da-bc23-1d715da75e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_mauro_morandi_budelli_sziget_gondnok","timestamp":"2021. április. 26. 22:26","title":"Feladta, elköltözik szigetéről az olasz Robinson Crusoe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása alatt álló sofőrt is.","shortLead":"A kontrollálatlanul sodródó kocsiba a férfi a nyitott ablakon ugrott be, ezzel elintézte a vélhetően drogok hatása...","id":"20210426_nindzsa_auto_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c23007a-b784-45f3-b6eb-5b2283756eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06178455-8f47-4f20-baea-b736287ba79a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210426_nindzsa_auto_rendor","timestamp":"2021. április. 26. 15:01","title":"Nindzsaként állította meg az elszabadult autót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]