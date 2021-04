Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","shortLead":"A nomádok földjében nyújtott felejthetetlen alakításáért jár a díj. ","id":"20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=537afa26-0dc2-47f9-9dd2-91e476998a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaef5a0-eb09-4f99-961c-97ef82e7dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Frances_McDormand_kapta_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat2021","timestamp":"2021. április. 26. 05:12","title":"Frances McDormand kapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Magyarország az Európai Unió legjobban teljesítő országai tartozik a koronavírus miatti halálozási arányban. Szóba került az alapítványokba szervezett közpénz és a foci is.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Magyarország az Európai Unió legjobban teljesítő országai tartozik a koronavírus miatti...","id":"20210426_Orban_az_ellenzeknek_Az_onok_lelken_embereletek_szaradnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cc9303-131c-49ae-8082-fe0cd7fb649a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdd158f-0e25-4110-9faf-656189407677","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Orban_az_ellenzeknek_Az_onok_lelken_embereletek_szaradnak","timestamp":"2021. április. 26. 17:13","title":"Orbán az ellenzéknek: Az önök lelkén emberéletek száradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás. A harmadik hullám már kevésbé üti meg a gazdaságot, mint az első – olvasható a Magyar Nemzeti Bank elemzésében.","shortLead":"A mostani negyedévben 5 százalék környékére nőhet az infláció, de az év második felében már lassulhat a drágulás...","id":"20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8ac79d-cec3-499f-b89c-8284e9f6a941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_mnb_recesszio_gdp_novekedes","timestamp":"2021. április. 27. 15:58","title":"MNB: Gyorsan helyreállhat a magyar gazdaság a korlátozások vége után, az infláció még ugorhat egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is használható.","shortLead":"A miniszterelnök a szombati terasznyitás alkalmából osztott meg egy képet, amely most már facebookos keretként is...","id":"20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f7b7de-d4a8-42ae-abce-f885a27d043a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bf4301-0c24-476f-8e0f-d4f799f50dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_orban_viktor_sor_terasz_facebook_keret","timestamp":"2021. április. 26. 14:03","title":"Szabad a sör – facebookos keret lett Orbán elhíresült bejelentkezéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386d4579-8084-4a67-b8a7-b18c8b5c9358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biciklivel hajtott neki az idős nőnek egy férfi.","shortLead":"Biciklivel hajtott neki az idős nőnek egy férfi.","id":"20210426_temeto_jarokeretes_rablas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386d4579-8084-4a67-b8a7-b18c8b5c9358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e96d6d-9c27-40ea-8062-75a773c08323","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_temeto_jarokeretes_rablas","timestamp":"2021. április. 26. 08:24","title":"Elütötte a temetőben a járókeretes nőt, majd kirabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik. A párizsi Le Monde helyszíni beszámolója.","shortLead":"2023-ban Elefántcsontparton rendezik a labdarúgó Afrikai nemzetek kupáját. A stadionokat pedig a kínaiak építik...","id":"20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a32fc305-6472-4694-ab51-24f8094b3150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26145ac2-be87-4843-b812-2989b8e2b9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_Kinai_stadiondiplomaciaval_nyomul_Afrikaban","timestamp":"2021. április. 27. 16:24","title":"Kína stadiondiplomáciával nyomul Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","shortLead":"Legalább tízen meghaltak, köztük a felkelők egyik parancsnoka.","id":"20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f32f0d-73d0-435b-bc2d-7018becf71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e39af5b-7600-4489-b83b-bd0b7d267277","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_robbantas_talib_fegyveresek_afganisztan","timestamp":"2021. április. 27. 10:01","title":"Véletlenül saját magukat robbantották fel tálib fegyveresek Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]