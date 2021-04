Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig nagy a leterheltség.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórház infektológusa szerint a járvány leszálló ághoz érkezett, de az intenzívosztályokon még mindig...","id":"20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3fdee-d686-4076-b167-c254dd7af379","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_szlavik_janos_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. április. 28. 10:02","title":"Szlávik: Még egy-két, de akár hárommillió beoltottra van szükség, hogy a járványveszély komolyan csökkenjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel 380 ezren fertőződtek meg az ázsiai országban.","shortLead":"Egy nap alatt közel 380 ezren fertőződtek meg az ázsiai országban.","id":"20210429_Koronavirus_India_Honda_Suzuki_oxigen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6363c398-d3a1-406e-98f7-4e8d4e45dfe2","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_Koronavirus_India_Honda_Suzuki_oxigen","timestamp":"2021. április. 29. 20:09","title":"A Suzuki és a Honda átengedi az oxigénkészletét a koronavírusos betegeknek Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51398359-6139-4379-8270-13de425cc091","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","shortLead":"Az újdonság hatótávja az ígéretek szerint eléri a 450 kilométert.","id":"20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51398359-6139-4379-8270-13de425cc091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f59378-1c55-4886-a6db-83a967a7c377","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_elkeszult_libanon_elso_sajat_autoja_egy_elektromos_sportkocsi","timestamp":"2021. április. 29. 09:21","title":"Elkészült Libanon első saját autója, egy elektromos sportkocsi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","shortLead":"Már el is kezdték árulni a jegyeket.","id":"20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f27429b-eb75-443c-ade9-e5201a19d7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea32d84-a0cc-46a1-92a0-70e59a06674a","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_kubatov_gabor_fradi_ftc_nezok","timestamp":"2021. április. 29. 06:00","title":"Kubatov: Ha megvan a 4 millió beoltott, szombaton nézők előtt játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A járvány eddig is hullámvasút volt, az elmúlt hét azonban mindenen túltett. Elhangzott minden, s annak az ellenkezője is.","shortLead":"A járvány eddig is hullámvasút volt, az elmúlt hét azonban mindenen túltett. Elhangzott minden, s annak az ellenkezője...","id":"20210428_Nyitaslazban_a_kormany_Turbora_kapcsolt_sved_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44561448-edf5-48a7-b0a2-f885dddb57a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc0933-a0f0-4330-aeee-6e1296c02f1e","keywords":null,"link":"/360/20210428_Nyitaslazban_a_kormany_Turbora_kapcsolt_sved_modell","timestamp":"2021. április. 28. 15:00","title":"Nyitáslázban a kormány: Turbóra kapcsolt \"svéd modell\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A \"kreatív tudása és nemzetközi kapcsolatai\" miatt választotta Georg Spöttlét Huth Gergely programigazgató.","shortLead":"A \"kreatív tudása és nemzetközi kapcsolatai\" miatt választotta Georg Spöttlét Huth Gergely programigazgató.","id":"20210429_Fidesz_migracios_szakerto_vezeto_szerkeszto_Pesti_TV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eadfec9-24ea-4e20-a128-1d29b0f2f871","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Fidesz_migracios_szakerto_vezeto_szerkeszto_Pesti_TV","timestamp":"2021. április. 29. 17:22","title":"A Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője vezető szerkesztő lett a Pesti TV-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","shortLead":"Az EMA az Olumiant alkalmazhatóságát vizsgálja a 10 évesnél idősebbeknél.","id":"20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f213e832-fe17-4498-bc99-8a69b0bc3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1077202-9b48-415c-872b-0b436dde0a57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_Europai_Gyogyszerugynokseg_oxigen_koronavirus","timestamp":"2021. április. 29. 21:01","title":"Új lehetséges covid-gyógyszert vizsgál az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindent kiszámoltak – kivéve a szurkolók és a játékosok reagálását – írta a Der Spiegel.\r

","shortLead":"Mindent kiszámoltak – kivéve a szurkolók és a játékosok reagálását – írta a Der Spiegel.\r

","id":"20210429_Hatmilliard_eurot_vartak_a_befektetok_a_Szuperligatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f56ad8a-27cb-408e-9930-691a15ea8d62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_Hatmilliard_eurot_vartak_a_befektetok_a_Szuperligatol","timestamp":"2021. április. 29. 18:17","title":"Hatmilliárd eurót vártak a befektetők a Szuperligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]