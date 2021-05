Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anthony Blinken szerint az aggodalmukat számos nemzetközi szószóló is osztja.","shortLead":"Anthony Blinken szerint az aggodalmukat számos nemzetközi szószóló is osztja.","id":"20210429_anthony_blinken_amerikai_kulugyminiszter_sajtoszabadsag_mediahelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d81381-c885-4839-b4d1-6076368b0c31","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_anthony_blinken_amerikai_kulugyminiszter_sajtoszabadsag_mediahelyzet","timestamp":"2021. április. 29. 11:16","title":"Amerikai külügyminiszter: Komolyan aggódunk a magyarországi médiahelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komárom-Esztergom megye 2. számú körzetében lehetett a hamisítókra voksolni.","shortLead":"Komárom-Esztergom megye 2. számú körzetében lehetett a hamisítókra voksolni.","id":"20210430_vademeles_hamis_ajanloiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd0a9d2-ded4-4d14-8bb0-eeb779b8d74f","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_vademeles_hamis_ajanloiv","timestamp":"2021. április. 30. 09:27","title":"Hat ember ellen emeltek vádat választási csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári számokat is korrigálták, több százzal nőtt a halálesetek száma az eddig ismerthez képest abban a két hónapban. A születésszám eközben kéthavi zuhanás után megugrott, úgy tűnik, ahogy elmúlt tavaly a járvány első hulláma, többen mertek gyereket vállalni.","shortLead":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári...","id":"20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a43e53-b34a-4b8e-8770-283f025ec66e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","timestamp":"2021. április. 30. 09:13","title":"KSH: 40 százalékkal nőtt a halálozások száma márciusban a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7267f1-80d0-4090-ab42-311d878d0299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 10–12 hiúz élhet az országban. A börzsönyi példányról eddig alig sikerült még felvételt készíteni.","shortLead":"Összesen 10–12 hiúz élhet az országban. A börzsönyi példányról eddig alig sikerült még felvételt készíteni.","id":"20210430_A_titokzatos_borzsonyi_hiuz_farkasszemet_nezett_a_vadkameraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7267f1-80d0-4090-ab42-311d878d0299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010a9acf-8d94-4527-ad22-3b80261e3f88","keywords":null,"link":"/elet/20210430_A_titokzatos_borzsonyi_hiuz_farkasszemet_nezett_a_vadkameraval","timestamp":"2021. április. 30. 11:16","title":"A titokzatos börzsönyi hiúz farkasszemet nézett a vadkamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","shortLead":"Szegeden még maradt a vakcinából, várják a regisztráltakat.","id":"20210430_szeged_pfizer_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acee9459-6e5e-4c55-82ee-c961eed5a3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9b248-053b-4423-902c-ca198e1902f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_szeged_pfizer_oltas","timestamp":"2021. április. 30. 20:44","title":"Este 10-ig olthatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének az adatok feletti kontroll jelenti a legnagyobb IT-biztonsági kihívást. A titkosított, felhőalapú fájlmegosztó és kollaborációs szolgáltatást kínáló magyar cég erre az igényre válaszolva új terméket indít: azt ígéri, hogy a Tresorit Content Shield segítségével a nagyvállalatok biztonságosan és könnyen oszthatnak meg dokumentumokat külső felekkel, partnerekkel, ügyfelekkel.","shortLead":"A Tresorit európai nagyvállalatok informatikai döntéshozóinak körében készített kutatása szerint a cégek felének...","id":"20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c7393-5f89-4805-a9e5-db733df23092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f2681c-31ef-49bb-a37a-9df350f4951b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tresorit_kutatas_nagyvallalati_adatmegosztas_tresorit_content_shield","timestamp":"2021. április. 30. 14:03","title":"750 nagyvállalatot kérdeztek meg: a cégek nagy része összevissza küldözgeti ügyfeleinek az adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38d23c2-92e8-4f54-9759-443ae1e4342f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester jelezte: jelen körülmények között nem járulnak hozzá a beruházáshoz.","shortLead":"A főpolgármester jelezte: jelen körülmények között nem járulnak hozzá a beruházáshoz.","id":"20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f38d23c2-92e8-4f54-9759-443ae1e4342f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9d9174-5a6b-43ed-bf44-2a332cf4eefd","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 29. 12:16","title":"Karácsony: Nincs miről tárgyalni, amíg a kormány nem teszi közzé a Fudan-beruházás részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]