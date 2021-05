Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés csak a hétvégén lesz. Müller Cecília szerint az állásfoglalást csak az eddig rendelkezésre álló adatok alapján készítették, hivatalos döntés csak a hétvégén lesz. 2021. május. 04. 12:20 Az operatív törzs úgy válaszolt a WHO kételyeire a Sinopharmról, hogy nem válaszolt Mészáros érdekeltségébe az ingatlan, mint a másik villa. 2021. május. 04. 12:55 Egy másik villát is vettek Mészáros Lőrincék a XII. kerületben becslései szerint 20 év múlva több mint 100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal összefüggő területek. 2021. május. 04. 17:03 Létrejött a Magyarországi Drón Koalíció A Szent István Gimnázium vezetőtanára fontos szempontokat adott a vizsgafeladatok megoldásához. 2021. május. 03. 13:57 Magyartanár az érettségiről: Az elmúlt évek legszebb feladatsora a mostani 400 millió elektromos autó számára lehetne akkumulátort készíteni abból a lítiummennyiségből, ami Németország délnyugati részében található. Németország délnyugati részében található. 2021. május. 03. 11:33 Az akkugyártók sokat várnak a Németország alatt felfedezett óriási lítiummezőtől koronavírus-fertőzött. 2021. május. 03. 15:25 Vuhanban már több ezres zenei fesztivált tartottak a hétvégén autó is egy szerelvény alá szorult. 2021. május. 04. 07:32 Leszakadt egy metrófelüljáró Mexikóvárosban, 20 ember meghalt Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át a stafétát Szabó Ervinnek, amikor magát már a fejlődés gátjának látta. Mi lett azóta az egy kisszobában indult egyszemélyes bt.-ből tőzsdén jegyzett, milliárdos árbevételű céggé változott Kulcs-Softból, és mivel foglalja le magát az alapító, hogy el tudjon szakadni tőle? Ki akarna szoftvert vásárolni egy 70 évestől? – vallja Kulcsár Tibor, a Kulcs-Soft alapítója, aki 25 év után adta át a stafétát Szabó Ervinnek, amikor magát már a fejlődés gátjának látta. Mi lett azóta az egy kisszobában indult egyszemélyes bt.-ből tőzsdén jegyzett, milliárdos árbevételű céggé változott Kulcs-Softból, és mivel foglalja le magát az alapító, hogy el tudjon szakadni tőle? Rendszerváltókból generációváltók 1. rész 2021. május. 03. 12:10 "Egy egoista ember nem való vállalkozónak"