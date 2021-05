Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Az egyetem hónapokig vizsgálódott, végül a napokban zárták le a hallgatók által bepanaszolt oktató ügyében a döntést. A konkrét intézkedést nem részletezték.","shortLead":"Az egyetem hónapokig vizsgálódott, végül a napokban zárták le a hallgatók által bepanaszolt oktató ügyében a döntést...","id":"20210505_SZTE_hivatalos_Az_egyetem_az_ertekrendjevel_osszhangban_hozott_munkaltatoi_dontest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42d0e8f-4594-4275-a9c3-341b7afc84cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_SZTE_hivatalos_Az_egyetem_az_ertekrendjevel_osszhangban_hozott_munkaltatoi_dontest","timestamp":"2021. május. 05. 12:17","title":"Az SZTE \"az egyetem az értékrendjével összhangban hozott munkáltatói döntést\" a bepanaszolt professzorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik. Egy biztos: amíg nincs vele gond, az erősebb nem képviselői szinte nem is tudnak a létezéséről, ám ha egyszer begyullad, abban nincs köszönet!","shortLead":"Létezik egy kis szerv a férfiakban, amely attól még, hogy láthatatlan, igen sok mindenben meghatározó szerepet játszik...","id":"proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db6654dd-bcf5-48bd-bf38-b3b949e7ddc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2ba1d-193d-482b-bb70-10243a2b731e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20210504_Nagyon_kicsi_es_ez_a_ferfiak_egyik_legfontosabb_szerve_Mi_az","timestamp":"2021. május. 04. 07:30","title":"Nagyon kicsi, és ez a férfiak egyik legfontosabb szerve! Mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is átküldhetik az Edge böngésző használói.","shortLead":"A Microsoft már teszteli a funkciót, amivel a számítógépről megnyitott weboldalakat egy pillanat alatt mobilra is...","id":"20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f894a4-7edc-49a6-868e-a2b5fd29455c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c4fc1b-ffc0-456e-81ae-eb85c224d56d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_microsoft_edge_bongeszo_linkkuldes_bongeszes_folytatasa_megosztott_fulek","timestamp":"2021. május. 05. 08:03","title":"Remek funkció jön a Microsoft böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","shortLead":"Öt-öt forinttal kell majd többet fizetni a benzinért és a gázolajért.","id":"20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9109dee-0797-46da-9beb-8f51cccdf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Pentektol_ismet_emelkedik_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2021. május. 05. 13:11","title":"Péntektől ismét emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül ki tartósan a hazai utakra. ","shortLead":"Tíz százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba idén Magyarországon, de ezek harminc százaléka nem kerül...","id":"20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2bdb28-1234-443e-aeea-5400b21241b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14499361-9a53-4e46-a941-079de4080108","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_Papiron_tiz_szazalekkal_nott_a_valosagban_csokkent_az_uj_auto_szama_az_elso_negy_honapban","timestamp":"2021. május. 04. 08:02","title":"Papíron tíz százalékkal nőtt, a valóságban csökkent az új autók száma az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is eladja.","shortLead":"Májusig kellett várni az év első nagyobb adásvételére: a Verizon a dollármilliárdokért vett Yahoo-t és az AOL-t is...","id":"20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5740e06-36b3-4683-9e61-bd23d21317a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e7887-619a-4af0-8c88-0da2dd407c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_verizon_aol_yahoo_tavkozles_facebook_google","timestamp":"2021. május. 03. 15:05","title":"Nem bír a Facebookkal és a Google-lal a Verizon, inkább kiszáll a médiaiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","shortLead":"A baleset Csörnyeföldnél történt.","id":"20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90213451-5271-4c28-a142-d60c24bb2c04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_Autopalyapihenonel_gazoltak_halalra_egy_embert","timestamp":"2021. május. 05. 08:04","title":"Halálra gázoltak egy embert az M70-es autópálya egyik pihenőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt, amelyiket ma, a sajtószabadság világnapján írták.","shortLead":"Azt, amelyiket ma, a sajtószabadság világnapján írták.","id":"20210503_mti_lmp_sajtoszabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d6ca24-3f0c-4397-befa-d28c5d348d97","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_mti_lmp_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. május. 03. 19:58","title":"Az MTI nem adta ki az LMP sajtószabadságról szóló közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]