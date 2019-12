Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","shortLead":"Mitch McConnell szerint a képviselőházban előterjesztett ügy gyenge lábakon áll.","id":"20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fe5a83-772e-4194-9417-035d37083804","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_donald_trump_alkotmanyos_felelossegre_vonas_impeachment","timestamp":"2019. december. 13. 05:52","title":"A republikánusok frakcióvezetője szerint Trumpot nem lehet elmozdítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","shortLead":"2,5 millió forintot kér vissza Mága alapítványától a XI. kerület.","id":"20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e2fa43-3123-49c1-a454-b05a49ce61fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Hakni_Stop_Ujbuda_szerzodest_bont_Maga_Zoltannal","timestamp":"2019. december. 12. 15:06","title":"\"Hakni Stop!\": Újbuda szerződést bont Mága Zoltánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38c267b-180b-410f-a7b1-2cdbaf419890","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A fűtési rendszerét kicserélték, és egyedi festést is kapott a vasúti kocsi. ","shortLead":"A fűtési rendszerét kicserélték, és egyedi festést is kapott a vasúti kocsi. ","id":"20191212_Fotokon_a_felujitott_Gyermekvasut_teli_kocsija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d38c267b-180b-410f-a7b1-2cdbaf419890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58989aea-d38c-48ba-a38e-be75e34fcc1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191212_Fotokon_a_felujitott_Gyermekvasut_teli_kocsija","timestamp":"2019. december. 12. 11:09","title":"Fotókon a Gyermekvasút csodásan felújított téli kocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány nyilvánosságra hozta saját magyarázatát: ha nektek szabad, nekünk miért nem, és egyébként is Soros. ","shortLead":"A kormány nyilvánosságra hozta saját magyarázatát: ha nektek szabad, nekünk miért nem, és egyébként is Soros. ","id":"20191213_Kovacs_amokfutas_Twitter_Gulys_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543ed898-2273-4ba7-9ccc-f0079ecd7351","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Kovacs_amokfutas_Twitter_Gulys_valasz","timestamp":"2019. december. 13. 12:04","title":"Az uniós nagykövetek elé kerül Kovács Zoltán Twitter-ámokfutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","shortLead":"Szövetségesek az egyre agresszívabb Oroszországgal szemben.","id":"20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f19eb36b-f3ba-48d0-8294-0deef0b88e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f70a-2cf1-41ee-a717-0e51c38adcc1","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Csehorszag_bevasarolt_amerikai_helikopterekbol","timestamp":"2019. december. 13. 11:03","title":"Csehország bevásárolt amerikai helikopterekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek vagyunk elképzelni a természetfeletti lények létezését.","shortLead":"Egy Indonéziában csak most felfedezett barlangfestmény a kutatók szerint a legrégebbi bizonyíték arra, hogy képesek...","id":"20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a266c72-12ff-47e0-a68c-98996e87a7c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_44_ezer_eves_barlangrajz_barlangfestmeny_indonezia_vadaszat_landzsa","timestamp":"2019. december. 12. 15:03","title":"Találtak egy 44 ezer éves barlangrajzot, nagyon fontos jelentése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milliókat kapna Bácskai János, de egyelőre nem kap.","shortLead":"Milliókat kapna Bácskai János, de egyelőre nem kap.","id":"20191213_Ferencvaros_sem_fizet_a_szabadsagokert_a_levaltott_fideszeseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881f5896-4924-453d-a65a-139f48a841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881ef218-c88d-413b-8274-2a4e4b86f53b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Ferencvaros_sem_fizet_a_szabadsagokert_a_levaltott_fideszeseknek","timestamp":"2019. december. 13. 08:52","title":"Ferencváros sem fizet a szabadságokért a leváltott fideszeseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","shortLead":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","id":"20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b25587-19cb-4f5a-b2cd-4be91caf4a95","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","timestamp":"2019. december. 13. 12:27","title":"Ferenc pápa: Ostobaság, hogy Mária \"társmegváltó\" lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]